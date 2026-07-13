Egymillió eurót fizethet a magyar középpályásért a francia klub

Azóta többek között a svéd Expressen, az allsvenskantabell.se és a francia Footmercato is megerősített értesülésünket, hogy a hét eleji orvosi vizsgálat után Csongvai aláírhat Franciaországban.

A klubok közötti megállapodás kapcsán – 2027-ig szól az AIK-nál a szerződése, amelyből ki kell vásárolnia őt a Saint-Étienne-nek – a Footmercato egymillió euró körüli vételárról ír, az allsvenskantabell.se pedig 11 millió koronáról, utóbbi 995 ezer eurónak, illetve 356 millió forintnak felel meg.

Akármennyi is lesz pontosan az összeg vége, Csongvai játékjogának értékesítésével a jelek szerint jó üzletet köt az AIK, ugyanis a Transfermarkt adatai szerint 2025-ben ennek az árnak nagyjából a feléért, 500 ezer euróért szerződtette a Videotontól. Az AIK-ban 52 tétmeccsen szerepelt a középpályásként és védőként is bevethető labdarúgó ezeken négy-négy gólt és gólpasszt ért el.

Csongvai a feljutást megcélzó a Saint-Étienne ötödik nyári szerzeménye lehet az osztrák szélső, Thierno Ballo, a dán támadó középpályás, Jakob Breum, a az algériai-francia belső védő, Sohaib Nair és a szenegáli kapus, Mamour Ndiaye után. Az öt játékosért eddig a hírek szerint 7.2 millió eurót fizetett ki a francia élvonalban korábban tíz bajnoki címet nyerő, most egymás után a második másodosztályú idényére készülő klub.