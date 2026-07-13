Nemzeti Sportrádió

Egymillió eurót fizethet a magyar középpályásért a francia klub

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.07.13. 09:08
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Csongvai Áron másfél év után távozhat a svéd AIK-tól (Fotó: facebook.com/aik)
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légiósok Saint-Étienne Csongvai Áron AIK magyar átigazolás
Szombaton elsőként a Nemzeti Sport adta hírül, hogy a kétszeres magyar válogatott középpályás Csongvai Áron búcsúzhat a svéd AIK-tól és a napokban francia másodosztályú Saint-Étienne-hez igazolhat. Azóta a svéd és a francia sajtó is megerősítette értesülésünket.

 

A 25 éves Csongvai Áron kapcsán a hétvégén arról számoltunk be, hogy a Mjällby elleni szombati bajnoki a svédországi búcsúmeccsét is jelentheti, melyet egyébként végigjátszott, és 2–1-re meg is nyert az AIK-kal. Úgy tudjuk, ma már orvosi vizsgálatra várja őt a francia másodosztályú Saint-Étienne.

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Csongvai Áronnak a Mjällby elleni győzelem lehetett a búcsú Svédországtól – a Saint-Étienne-nél várják orvosi vizsgálatra a jövő hét elején.

 

Azóta többek között a svéd Expressen, az allsvenskantabell.se és a francia Footmercato is megerősített értesülésünket, hogy a hét eleji orvosi vizsgálat után Csongvai aláírhat Franciaországban.  

A klubok közötti megállapodás kapcsán – 2027-ig szól az AIK-nál a szerződése, amelyből ki kell vásárolnia őt a Saint-Étienne-nek – a Footmercato egymillió euró körüli vételárról ír, az allsvenskantabell.se pedig 11 millió koronáról, utóbbi 995 ezer eurónak, illetve 356 millió forintnak felel meg.

Akármennyi is lesz pontosan az összeg vége, Csongvai játékjogának értékesítésével a jelek szerint jó üzletet köt az AIK, ugyanis a Transfermarkt adatai szerint 2025-ben ennek az árnak nagyjából a feléért, 500 ezer euróért szerződtette a Videotontól. Az AIK-ban 52 tétmeccsen szerepelt a középpályásként és védőként is bevethető labdarúgó ezeken négy-négy gólt és gólpasszt ért el.   

Csongvai a feljutást megcélzó a Saint-Étienne ötödik nyári szerzeménye lehet az osztrák szélső, Thierno Ballo, a dán támadó középpályás, Jakob Breum, a az algériai-francia belső védő, Sohaib Nair és a szenegáli kapus, Mamour Ndiaye után. Az öt játékosért eddig a hírek szerint 7.2 millió eurót fizetett ki a francia élvonalban korábban tíz bajnoki címet nyerő, most egymás után a második másodosztályú idényére készülő klub. 

légiósok Saint-Étienne Csongvai Áron AIK magyar átigazolás
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