Ortenszky Tamás: Mindenképp szeretnénk rájátszásba jutni

Első nyári igazolása volt az FTC-Telekomnak a magyar férfi jégkorong-válogatott hátvédje, Ortenszky Tamás. Ez is jelzi, a klub nem bízta a véletlenre, hogy megszerezze őt, mindenképpen soraiban akarta tudni a 2025-ös herningi és a 2026-os zürichi A-csoportos világbajnokságon is bennmaradást kiharcoló csapat alapemberét. Ortenszky ráadásul abba is beavatta lapunkat, hogy nem most keresték meg őt először a zöld-fehérek.

„Már az előző nyáron is beszélgettünk Fodor Szabolccsal, a csapat általános igazgatójával, de akkor még élő szerződésem volt a svájci Winterthurral. A mostani idény után viszont a csapatom pénzügyi problémák miatt úgy döntött, hogy egy osztállyal lentebb folytatja, ezért semmiképpen sem maradtam volna. Beszélgettem több csapat képviselőjével, de nagyon szimpatikus nekem az ICEHL és a Fradi is, szerintem jobb ligába igazolok, mint ahol eddig játszottam, alig várom, hogy kipróbálhassam magam ott. Nagy múltú csapat az FTC, boldog vagyok, hogy szerződtetett engem, tetszett annak a lehetősége, hogy a Fradival az osztrák bázisú ligában játszhatok Budapesten” – mondta a Nemzeti Sportnak Ortenszky Tamás.

A még mindig csak 24 éves hátvéd majdnem egy évtizede az alpesi országban él és jégkorongozik, a 2017–2018-as idényben került az EHC Biel-Bienne Spirithez, majd a 2020–2021-es évadban lépett jégre először a svájci másodosztályban, a HCB Ticino Rockets mezében. Volt az EHC Visp és a HCV Martigny játékosa is, mielőtt 2024-ben az EHC Winterthurhoz került. A legutóbbi idényben 39 mérkőzésen 2 gólt lőtt és 4 asszisztot osztott ki. Végigjárta az utánpótlás-válogatottakat lépésről lépésre, majd 2023-ban a felnőttek között is bemutatkozhatott a nemzeti csapatban. A magyar szakmai stáb folyamatosan figyelemmel kíséri a fejlődését, és ő maga is érdeklődik a hazai hokiélet iránt, nagyon kíváncsi, milyen különbségeket tapasztal majd a svájci második liga és az osztrák bázisú ICEHL között.

„Sok ICEHL-meccset láttam, követtem a Fehérvár és a Ferencváros mérkőzéseit is, de persze a jégen lenni teljesen más. Annyit tudok mondani, hogy a svájci hoki leginkább a sebességre és a technikára épül, az ICEHL-ben sokkal nagyobb szerepet kap a fizikai erő és a küzdelem. Talán ebben van leginkább különbség a két bajnokság között” – mondta Ortenszky.

Az FTC-t első ICEHL-idényében egy hajszál választotta el attól, hogy összejöjjön a bravúr, és máris bejusson a rájátszásba, ám ebben éppen a liga másik magyar csapata, a Hydro Fehérvár AV19 gátolta meg az utolsó alapszakaszmeccsen. Hogy mire lehet képes a Fradi a következő idényben, azt egyelőre nem tudhatjuk, de az biztos, hogy az átigazolási piacon aktív az együttes, és jelentősen átalakul a kerete a 2026–2027-es kiírásra. Elhagyta a gárdát például Brady Shaw és Tyler Coulter is, de meglepetésre a magyar válogatott tagjai, Sofron István és Nagy Krisztián sem kaptak új szerződést a Timo Saarikoski vezette együttesnél. Ortenszky mellett csatlakozott viszont a klubhoz Schlekmann Márk, Dobos Bendegúz és Farkas Olivér is, a légióskontingenst pedig a finn Rasmus Heljanko és a kanadai Carter Savoie hivatott megerősíteni.

„A legtöbb bejelentett igazolás magyar volt, és szerintem jó játékosok jönnek vagy maradnak a klubnál. Sokukat ismerem a magyar válogatottból, szeretnénk bejutni a playoffba a Fradival, mindannyiunknak ez lesz a célja a következő idényben” – fogadkozott Ortenszky Tamás.

A hátvéd egyébként 15 éves koráig a Ferencváros nagy riválisa, az Újpest utánpótlásában játszott, de elmondása szerint az már annyira régen volt, hogy nem befolyásolta a döntését az átigazolásával kapcsolatban.

„Nagy változás az életemben, hogy a Fradiba igazoltam, hiszen már kilenc éve élek Svájcban. Magyarországi bázisom ezzel párhuzamosan nem volt, de persze sok barátom van otthon. Új lakásom lesz, és velem költözik a barátnőm is, akivel három és fél éve vagyunk együtt. Budapest ugyanakkor nem ismeretlen nekem, várom, hogy újra ott éljek. Július végén megyünk majd haza Magyarországra, és augusztus elején kezdjük el a felkészülést a következő idényre.”