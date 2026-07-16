Nemzeti Sportrádió

Enzo Fernández tíz évvel ezelőtt nyílt levélben könyörgött Messinek

R. D. P.R. D. P.
2026.07.16. 15:46
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Lionel Messi foci vb 2026 argentin labdarúgó-válogatott Enzo Fernández

Az Anglia elleni elődöntőben egyenlítő Enzo Fernández 2016-ban nyílt levelet fogalmazott meg Lionel Messinek, amelyben arra kérte az argentin legendát, hogy ne vonuljon vissza a válogatottól a Copa América-kudarcok után.

Többek között ezt írta: „Tedd azt, amit jónak látsz, Lionel, de kérlek, gondolkodj el azon, hogy maradsz. De csak akkor maradj, ha jól érzed magad – mert ezt vették el tőled ezek az emberek… Játssz úgy, hogy élvezed, mert amikor te élvezed a játékot, el sem tudod képzelni, mi mennyire élvezzük.”

Szerdán este Enzo Messi passzát követően volt eredményes...

10 years ago 15 year old Enzo Fernández wrote a letter to Messi begging him not to retire. Today, he scored off a pass from Messi to send Argentina to their second World Cup final in four years.
by u/dext3rrr in soccer

 

Lionel Messi foci vb 2026 argentin labdarúgó-válogatott Enzo Fernández
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