Enzo Fernández tíz évvel ezelőtt nyílt levélben könyörgött Messinek

Az Anglia elleni elődöntőben egyenlítő Enzo Fernández 2016-ban nyílt levelet fogalmazott meg Lionel Messinek, amelyben arra kérte az argentin legendát, hogy ne vonuljon vissza a válogatottól a Copa América-kudarcok után.

Többek között ezt írta: „Tedd azt, amit jónak látsz, Lionel, de kérlek, gondolkodj el azon, hogy maradsz. De csak akkor maradj, ha jól érzed magad – mert ezt vették el tőled ezek az emberek… Játssz úgy, hogy élvezed, mert amikor te élvezed a játékot, el sem tudod képzelni, mi mennyire élvezzük.”

Szerdán este Enzo Messi passzát követően volt eredményes...