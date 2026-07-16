Nemzeti Sportrádió

Fáklyás evezéssel emlékeztek a 18 éve elhunyt Kolonics Györgyre

I. SZ.I. SZ.
2026.07.16. 16:07
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Fotó: Kolonics György Alapítvány/Vörös Nándor
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Kolonics György Kolonics György Alapítvány emlékezés
Szerdán fáklyás evezéssel emlékeztek a Dunán a 18 éve, 2008. július 15-én 36 évesen elhunyt Kolonics György kenusra – tájékoztatta szerkesztőségünket a Kolonics György Alapítvány.

A kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok Kolonics Györgyre a róla elnevezett alapítvány kezdeményezésére emlékeztek, előtte szerda reggelre Csepel önkormányzata néma főhajtást szervezett a Kis-Duna-parti Kolonics-szobor elé.

A Csepeli Kajak-Kenu Egyesület vízi telepe este hét után kezdett benépesedni, vízre szálltak fiatal és idősödő kajakosok, kenusok, amatőr vízitúrázók többek között sárkányhajókkal, indiánkenukkal, SUP-okkal, sőt a vendéglátók egy több mint 50 éves, hétszemélyes fa kenuja is előkerült a Hollandi úti csónakházból.

Az eseményen szerepet vállalt a pekingi olimpiai bajnok kenus, Vajda Attila, és Sipos Tamás, az Irigy Hónaljmirigy és a SingSing frontembere, az alapítvány jószolgálati nagykövete is. Beszédet mondott Bognár Viktor, a Kolonics György Alapítvány kuratóriumának tavaly megválasztott elnöke, Kozmann György kenus társ, Kárai Péter, a szövetség alelnöke, majd az emlékevezéssel kapcsolatos technikai tudnivalókat Reményi Péter kurátor osztotta meg, az evezés „ceremóniamestere” pedig Csáky László – szintén kurátor – volt. Hajóba ült Budafok polgármestere, Karsay Ferenc is.

Este tíz órára a hajósok visszaértek a csepeli stéghez, kikötés előtt több mint kétszázan elénekelték a Himnuszt.

 

Kolonics György Kolonics György Alapítvány emlékezés
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