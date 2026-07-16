Fáklyás evezéssel emlékeztek a 18 éve elhunyt Kolonics Györgyre

A kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok Kolonics Györgyre a róla elnevezett alapítvány kezdeményezésére emlékeztek, előtte szerda reggelre Csepel önkormányzata néma főhajtást szervezett a Kis-Duna-parti Kolonics-szobor elé.

A Csepeli Kajak-Kenu Egyesület vízi telepe este hét után kezdett benépesedni, vízre szálltak fiatal és idősödő kajakosok, kenusok, amatőr vízitúrázók többek között sárkányhajókkal, indiánkenukkal, SUP-okkal, sőt a vendéglátók egy több mint 50 éves, hétszemélyes fa kenuja is előkerült a Hollandi úti csónakházból.

Az eseményen szerepet vállalt a pekingi olimpiai bajnok kenus, Vajda Attila, és Sipos Tamás, az Irigy Hónaljmirigy és a SingSing frontembere, az alapítvány jószolgálati nagykövete is. Beszédet mondott Bognár Viktor, a Kolonics György Alapítvány kuratóriumának tavaly megválasztott elnöke, Kozmann György kenus társ, Kárai Péter, a szövetség alelnöke, majd az emlékevezéssel kapcsolatos technikai tudnivalókat Reményi Péter kurátor osztotta meg, az evezés „ceremóniamestere” pedig Csáky László – szintén kurátor – volt. Hajóba ült Budafok polgármestere, Karsay Ferenc is.

Este tíz órára a hajósok visszaértek a csepeli stéghez, kikötés előtt több mint kétszázan elénekelték a Himnuszt.