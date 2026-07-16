Megszületett az egyezség a Vasas és a Csíkszereda között – NS-infó

A Nemzeti Sport úgy értesült, a két klub azóta megállapodott, a jobbáhtvéd egy évre kölcsönbe kerül a szeredaiakhoz, opciós kivásárlási lehetőséggel. A klubok a héten be is jelenthetik az átigazolást.

Ódor négy éve Szegedről igazolt a Vasashoz, melynél ötven tétmeccsen szerepelt, egy gólpasszt adott, viszont az előző idényben nem kapott lehetőséget az NB II-ben, három Magyar Kupa-meccsen szerepelt.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debreceni VSC, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza)

Kölcsönből visszatérő: Pintér Filip (Kisvárda Master Good)

Kiszemeltek: –

Távozók: Hős Zsombor (Nyíregyháza Spartacus), Németh Barnabás (Kecskeméti TE), Ódor Máté (Csíkszereda)

Kölcsönbe távozott: Mamusits Patrik (Mezőkövesd), Pintér Filip (Ajka)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után, szabadon igazolható), Hajós Lőrinc (Nyíregyháza Spartacus)