Megszületett az egyezség a Vasas és a Csíkszereda között – NS-infó
A másodosztályból a tavasszal feljutott Vasas védője, a 25 éves Ódor Máté kapcsán a hónap elején már jeleztük, hogy az FK Csíkszeredával készül, felkészülési meccsen is pályára lépett a székelyföldi csapatban, és Szabó István vezetőedző javaslatára hamarosan szerződést is köthet.
A Nemzeti Sport úgy értesült, a két klub azóta megállapodott, a jobbáhtvéd egy évre kölcsönbe kerül a szeredaiakhoz, opciós kivásárlási lehetőséggel. A klubok a héten be is jelenthetik az átigazolást.
Ódor négy éve Szegedről igazolt a Vasashoz, melynél ötven tétmeccsen szerepelt, egy gólpasszt adott, viszont az előző idényben nem kapott lehetőséget az NB II-ben, három Magyar Kupa-meccsen szerepelt.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL
Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debreceni VSC, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza)
Kölcsönből visszatérő: Pintér Filip (Kisvárda Master Good)
Kiszemeltek: –
Távozók: Hős Zsombor (Nyíregyháza Spartacus), Németh Barnabás (Kecskeméti TE), Ódor Máté (Csíkszereda)
Kölcsönbe távozott: Mamusits Patrik (Mezőkövesd), Pintér Filip (Ajka)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után, szabadon igazolható), Hajós Lőrinc (Nyíregyháza Spartacus)