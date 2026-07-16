Nemzeti Sportrádió

Megszületett az egyezség a Vasas és a Csíkszereda között – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.07.16. 14:13
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Ódor Máté a hónap elején csatlakozott a csíkszeredaiakhoz, hamarosan be is jelenthetik a szerződtetését (Fotó: FK Csíkszereda)
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NB I Vasas FK Csíkszereda
A hónap elején már írtunk róla, hogy a Vasas védője, Ódor Máté a román élvonalba, Csíkszeredába szherződhet – információink szerint megszületett az egyezség a klubok között.

 

A másodosztályból a tavasszal feljutott Vasas védője, a 25 éves Ódor Máté kapcsán a hónap elején már jeleztük, hogy az FK Csíkszeredával készül, felkészülési meccsen is pályára lépett a székelyföldi csapatban, és Szabó István vezetőedző javaslatára hamarosan szerződést is köthet.

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A székelyföldiek 2–0-ra verték meg a szerb Radnicskit, az új szerzemények közül Stahl és Czékus gólpasszt adott, pályára lépett az Angyalföldről kiszemelt Ódor Máté is.

 

A Nemzeti Sport úgy értesült, a két klub azóta megállapodott, a jobbáhtvéd egy évre kölcsönbe kerül a szeredaiakhoz, opciós kivásárlási lehetőséggel. A klubok a héten be is jelenthetik az átigazolást.

Ódor négy éve Szegedről igazolt a Vasashoz, melynél ötven tétmeccsen szerepelt, egy gólpasszt adott, viszont az előző idényben nem kapott lehetőséget az NB II-ben, három Magyar Kupa-meccsen szerepelt.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL
Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debreceni VSC, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza)
Kölcsönből visszatérő: Pintér Filip (Kisvárda Master Good)
Kiszemeltek: 
Távozók: Hős Zsombor (Nyíregyháza Spartacus), Németh Barnabás (Kecskeméti TE), Ódor Máté (Csíkszereda)
Kölcsönbe távozott: Mamusits Patrik (Mezőkövesd), Pintér Filip (Ajka)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után, szabadon igazolható), Hajós Lőrinc (Nyíregyháza Spartacus)

 

 

NB I Vasas FK Csíkszereda
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