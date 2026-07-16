A hatszoros szlovák bajnokkal is összecsap a Szolnok a férfi kosárlabda Ek-ban

A csütörtöki sorsoláson a harmadik kalapba rangsorolt alföldiek – akik az elmúlt szezonban a Bajnokok Ligájában indultak – alanyi jogon kaptak helyet a 24 csapatos főmezőnyben, amelyhez csatlakozik majd három együttes a selejtezőből, továbbá a BL-selejtezőben alulmaradt klubok. A legerősebb kalapból a lévai együttes került az Olaj mellé a B-csoportba, aztán a belga Oostende, a spanyol Girona, a lengyel Zielona Gora, továbbá a selejtezőből a román Dinamo Bucuresti és a koszovói Peja párharcának a győztese.

Az Ek októberben rajtoló alapszakaszában a nyolc darab hatos csoportból az első kettő jut majd tovább a legjobb 16 közé.

A magyar bajnok Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ezúttal egy osztállyal feljebb, a Bajnokok Ligájában lesz érdekelt.