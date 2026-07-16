Az orosz és fehérorosz kézilabdázók is visszatérhetnek a nemzetközi porondra

Az IHF bejelentését ismertetve a TASZSZ kiemelte, hogy a döntést megelőzte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ajánlása, amellyel a NOB a nemzetközi sportszövetségeket a korlátozások feloldására ösztönözte. A következő lépés – írta az orosz állami hírügynökség – az Európai Kézilabda-szövetségé (EHF), amely meghatározza a csapatok jogosultságát a kontinensversenyeken való indulásra. Az idei női Európa-bajnokságra és a 2027-es férfi világbajnokságra már nem tudnak kvalifikálni, mivel azoknak a selejtezői már lezajlottak.

Az IHF 2022-ben függesztette fel határozatlan időre az orosz és fehérorosz válogatottak és klubcsapatok nemzetközi tornákon való részvételét az ukrajnai háború miatt. Idén márciusban határozott úgy, hogy engedélyezi az utánpótlás-korosztályú csapatok indulását, s most szüntette meg a tilalmakat a felnőtt együttesek esetében.

Az IHF lett a 13. nemzetközi sportszövetség, amely immár korlátozás nélkül engedi vissza az oroszokat és fehéroroszokat az eseményeire, a csapatsportok közül pedig – a röplabdázók és a vízilabdázók után – a kézilabdázóké a harmadik, amely megszabadult a szankcióktól – írta a TASZSZ.