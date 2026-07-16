Nemzeti Sportrádió

Az MTVA 6 milliárd forintot fizet a magyar meccsek közvetítési jogaiért

T. Z.T. Z.
2026.07.16. 15:21
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Fotó: MTI
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M4 Sport NB II NB I közvetítés magyar foci MTVA
Továbbra is az MTVA közvetítheti az NB I-es és az NB II-es labdarúgó-mérkőzéseket. A közmédia a jövőben hatmilliárd forintot fizet majd a jogokért cserébe.

Az eddigi jogtulajdonos, az MTVA eddig nagyjából tízmilliárd forintot fizetett azért, hogy az összecsapásokat az M4 Sporton, illetve a Duna World csatornán láthassuk. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) idei első pályázatában hasonló volumenű összeget várt a pályázóktól, de senki sem ajánlott ennyit a jogokért, így a határidőt többször is módosította a szervezet. Korábban már megírtuk, hogy a közvetítési jogok így maradnak az MTVA-nál, amely végül megközelítőleg 6 milliárd forintot fizet ezért.

A Telex kérdésére válaszolva az MTVA megerősítette, hogy 6 milliárd forintot fizet a közvetítési jogokért: „A közmédia vezetése egyéves megállapodást kötött a magyar profi labdarúgás 2026–2027-es idényének közvetítési jogairól. A szerződés összértéke 6 milliárd forint szemben az előző évi 10 milliárd forinttal” – írták.

Hozzátették, hogy „a megállapodás jelentős megtakarítás mellett garantálja a magyar labdarúgás kiemelt eseményeinek széles körű, ingyenes elérhetőségét az M4 Sport adón”.

A hírek szerint az MLSZ eredetileg 8 milliárd forintot szeretett volna kapni a jogokért, de a piaci szereplők úgy gondolták, a jogok ennek legfeljebb harmadát-negyedét érik.

 

M4 Sport NB II NB I közvetítés magyar foci MTVA
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