Nemzeti Sportrádió

Las Palmas lesz az egyik helyszín a 2028-as női röplabda Eb-n

2026.07.16. 12:29
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Fotó: Kovács Péter
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Las Palmas női röplabda Eb női röplabda Európa-bajnokság
Las Palmas de Gran Canaria lesz az egyik helyszíne a 2028-as női röplabda Európa-bajnokságnak, amelynek a magyar válogatott már biztosan résztvevője.

Az európai szövetség (CEV) honlapjának csütörtöki híradása kiemelte: a Kanári-szigetek legnagyobb városa a csoportkör során lesz házigazda, további három vendéglátót később jelentenek be. Korábban még sosem rendeztek felnőtt kontinensbajnokságot spanyol területen.

A spanyol válogatott társrendezőként már biztosan a 2028-as Eb egyik résztvevője, akárcsak az idei Európa-liga első négy helyezettje: Svédország, Szlovénia, Magyarország és Szlovákia. A magyar nemzeti csapat sorozatban már a hetedik kontinenstornán vehet részt két év múlva.

Az idei Európa-bajnokságon Alessandro Chiappini szövetségi kapitány együttese az isztambuli csoportban a házigazda törökökön kívül a lettekkel, a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal találkoznak augusztus 22. és 28. között.

 

Las Palmas női röplabda Eb női röplabda Európa-bajnokság
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