Las Palmas lesz az egyik helyszín a 2028-as női röplabda Eb-n

Az európai szövetség (CEV) honlapjának csütörtöki híradása kiemelte: a Kanári-szigetek legnagyobb városa a csoportkör során lesz házigazda, további három vendéglátót később jelentenek be. Korábban még sosem rendeztek felnőtt kontinensbajnokságot spanyol területen.

A spanyol válogatott társrendezőként már biztosan a 2028-as Eb egyik résztvevője, akárcsak az idei Európa-liga első négy helyezettje: Svédország, Szlovénia, Magyarország és Szlovákia. A magyar nemzeti csapat sorozatban már a hetedik kontinenstornán vehet részt két év múlva.

Az idei Európa-bajnokságon Alessandro Chiappini szövetségi kapitány együttese az isztambuli csoportban a házigazda törökökön kívül a lettekkel, a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal találkoznak augusztus 22. és 28. között.