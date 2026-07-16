Negyven (!) ötméterest követően nyert női pólóválogatottunk Ausztrália ellen

Alig több mint két nappal ezelőtt landoltak női pólósaink a világkupadöntő helyszínén, Sydneyben, csütörtökön már vízbe is ugrottak Ausztrália ellen a Pymble leánykollégium uszodájában.

Hiába hiányzott az átállás a mieinknél, domináltak a hazaiak ellen, a második negyedtől végig a magyarok vezettek, az ausztrálok folyamatosan az egyenlítésért harcoltak, s ez sikerült is nekik, 13–13-as végeredménnyel zárult az összecsapás. Jöhettek az ötméteresek egészen elképesztő párbaj alakult, 40 kísérletet követően 17–16-ra a magyarok megnyerték a mérkőzést.

„Nagyon tetszett, amit ma láttam a lányoktól – mindent megcsináltak, amit kértünk tőlük, rendben volt a védekezés dinamikája, a taktikai elemek, amiket gyakoroltunk, és az újoncaink is kifejezetten jól teljesítettek. Végig vezettünk a második negyedtől, aztán a kipontozódások miatt kicsit elfogytunk, ezért ki tudtak egyenlíteni – ettől függetlenül kifejezetten jó mérkőzést játszottunk az ausztrálokkal, akik az elmúlt napokban az amerikaiakkal gyakoroltak, azaz így még értékesebbnek látom ezt az eredményt. Az külön öröm, hogy a végén ennyire emlékezetes ötméteres-csatát nyertünk meg, így mégiscsak jobb érzés hazamenni a hotelbe!” – értékelt Cseh Sándor szövetségi kapitány a hazai szövetségnek.

FELKÉSZÜLÉSI TORNA, SYDNEY

1. KÖR

Magyarország–Ausztrália 13–13 (5–5, 3–0, 3–4, 2–4) – ötméteresekkel: 17–16

Gólszerzők: Vályi, Hajdú 3-3, Tiba, Garda 2-2, Keszthelyi, Sümegi, Faragó, ill. A. Williams 4, Javkovich 3, Lambert 2, Green, C. Andrews, Hearn, Kearns