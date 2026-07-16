Fogytán Antonelli előnye; a Ferrari zárkózik fel – Spa elveszti a varázsát?

ERRŐL BESZÉLNEK – A LEGFORRÓBB TÉMÁK A PADDOCKBAN

Antonelli remekül teljesít, de fogytán az előnye

Bár Andrea Kimi Antonelli nyeretlen az ötfutamos győzelmi sorozata lezárulta óta, és előnye 68 pontról 25 pontra csökkent George Russell-lel szemben az egyéni vb-összetettben, a teljesítményt nézve továbbra sem beszélhetünk fordulatról.

Az olasz pilóta Spanyolországban azután szenvedett el megbízhatósági problémát, hogy a pályán, kerék a kerék elleni csatában megelőzte csapattársát. Ausztriában alulmaradt, de összességében jobb tempót mutatott, mint a vitatott körülmények között pole pozíciót szerző, majd a dobogó tetejére visszatérő Russell. Nagy-Britanniában pedig a bal első kerékvédőjén keletkezett sérülés szedte ki a győzelemért vívott küzdelemből, így végül másodszor is pont nélkül maradt.

A Silverstone-ban Antonelli kiesése, valamint a Mercedes remek taktikai döntése révén második helyen befutó Russell elismerte, hogy jobb teljesítményre lenne szüksége ahhoz, hogy esélye legyen megnyerni a világbajnokságot, ugyanakkor hozzátette: szerinte a jelenlegi 25 pontos különbség sokkal hűebben tükrözi az idény eddigi alakulását.

Bár Antonelli nincs teljesítménykényszerben, mindenképpen szüksége lenne egy-egy simább hétvégére a nyári szünet előtt. Erre először Belgiumban nyílhat lehetősége, ahol újoncként csalódást keltő eredményt ért el: mindkét időmérőn már az első szakaszban kiesett, miközben a sprintfutamon a tizenhatodik, a vasárnapi versenyen pedig a tizenhetedik helyen zárt. Az olasz versenyző számára így különösen nagy elégtételt jelentene, ha éppen Spa-Francorchamps-ban vetne véget nyeretlenségi sorozatának.

A rossz széria megszakítása azért is fontos lenne, mert Russell mellett a Ferrarival előretörő Lewis Hamilton is egyre közelebb zárkózik. Toto Wolff korábban már jelezte, hogy szükség esetén kész csapatutasításokat is alkalmazni, így Antonellinek minden pontra szüksége lehet, hogy megőrizze előnyét. Az „ezüstnyilaknak” emellett minél hamarabb a megbízhatósági problémák végére is kell járniuk, hiszen már két győzelmet is elveszítettek különböző gondok miatt. Hiába gyors az autó, ha Antonelli és Russell nem tud célba érni vele.

Egyre inkább számolni kell a Ferrarival

A Ferrari nehéz hétvégére készült Silverstone-ban, ám végül saját magát is meglepte a versenyképességével, és kihasználva a Mercedes újabb megbízhatósági problémáját, győzelmet aratott Charles Leclerc révén. Noha a Scuderia az elmúlt három hétvégéből kétszer nyert, tisztában van vele, hogy továbbra is ő számít az üldözőnek, és bizonyos területeken még komoly hátrányban van a listavezető németekkel szemben.

A Ferrari fő gyengeségét a motorerő és az energiahatékonyság jelenti a Mercedeshez képest, és bár még várni kell a második motorfejlesztésére, addig is próbálkozik egyéb megoldásokkal, hogy növelje a sebességét az egyenesekben, ami különösen fontos lesz a soron következő Spa-Francorchamps-ban. Olasz sajtóhírek szerint a maranellóiak először nem fogják használni a kipufogó mögötti szárnyelemüket, amivel a becslések szerint közel 7 km/ó javulást érhetnek el, igaz, a kanyarokban ezzel némi leszorítóerőt fognak veszíteni.

A Ferrari a jelentések szerint a múlt héten a Madring felavatásakor sem használta a kis terelőelemet, ráadásul az ausztriai pénteken is tesztelte már a konfigurációt Dino Beganoviccsal a volán mögött, így rendelkezik adatokkal a megoldásról. Az olasz istálló emellett elkészült a továbbfejlesztett Macarena-szárnyával is, ami körülbelül 3 km/ó-s javulást jelenthet, ennek bevetése az időjárástól, illetve hogy elég pótalkatrész áll-e majd a rendelkezésére.

A csapat számára különösen fontos lesz az előttünk álló hétvége, hiszen ha ezúttal is képes lesz felvenni a harcot a Mercedesszel, egyértelmű bajnoki kihívóvá léphet elő. Az idén eddig egyedüliként valamennyi versenykört teljesítő Hamilton hátránya 32 pont a vb-éllovas mögött, és meghatározó lehet a vb-harc szempontjából, hogy az újabb motorfejlesztés bevetéséig tovább tudja-e csökkenteni a hátrányát.

Megújult erővel támad a McLaren is

A McLaren most hétvégén fogja először használni a Mercedes által Ausztriában bevetett módosított erőforrást, amellyel a megbízhatósági problémákra kívánt reagálni, így ebből a szempontból eltűnik a hátránya a gyári csapattal szemben. A wokingiak ezen felül pályára viszik a saját fejlesztésű Macarena-szárnyukat is, amelyet már Silverstone-ban terveztek használni, de végül bizonyos gyerekbetegségek miatt kénytelenek voltak elhalasztani a bevetését.

Noha a címvédő alakulat magabiztos azt illetően, hogy az újítások valódi teljesítménybeli javulást jelentenek, nem számít arra, hogy jelentősen átírná az eddigi erőviszonyokat. Ezt inkább a jövő heti Magyar Nagydíjra tervezett átfogó fejlesztési csomagjától várja, amivel elkanyarodik az eddig használt koncepciótól, és szinte teljes irányváltást jelent a számára.

Nem is váratlan, hogy a McLaren inkább most hétvégén, Spa-Francorchamps-ban döntöttek amellett, hogy vállalják a rajtbüntetést a címvédő Lando Norris esetében. A brit ugyanis átlépi az egy évben büntetés nélkül felhasználható hajtóegység számát az akkumulátor tekintetében, ami 10 rajthelyes hátrasorolást jelent a számára.

Norris versenye a visszazárkózásról szólhat (Fotó: AFP)

Mindenki Verstappenre vár a pilótapiacon

Az elmúlt időszak slágertémáját Max Verstappen jövője jelenti. A holland pilóta számára nehezen alakult az új szabálykorszak kezdete, kilenc nagydíjat követően győzelem nélkül áll, és mindössze egyszer állhatott fel dobogóra. Az elmúlt két versenyhétvégén ráadásul két balesetet is elszenvedett nagy sebesség mellett, először az Osztrák Nagydíj időmérőjén, majd a Brit GP futamán, mindkétszer a nem megfelelően lezáródó hátsó szárnymegoldás miatt.

A négyszeres bajnok a silverstone-i vasárnapon frusztráltan beszélt a sajtó előtt, kiemelte, szerencséje volt, hogy nem sérült meg, megosztotta, hogy csapata, a Red Bull nem tett eleget a kérésének, és elismerte, nem lát semmi okot az optimizmusra, így idő kell neki, hogy kiszellőztesse a fejét. Verstappen emellett azt is kiemelte, túl rövidnek találja a nyári szünetet, amely időszak meghatározó lehet a pályafutását illetően, hiszen jelen állás szerint akkor aktiválhatja a kilépési záradékát.

A holland pilótát korábban többször szóba hozták a Mercedesszel, de a legutóbbi pletykák már arról szóltak, hogy a McLaren vagy akár a Ferrari felé veheti az irányt. A wokingi csapat kapcsán ezzel párhuzamosan erősödtek azon híresztelések, hogy Oscar Piastri az év végén távozhat, és noha azóta egyes források cáfolták a pletykákat, továbbra is forró témát jelent az ausztrál esetleges csapatváltása.

Piastri adott esetben helyet cserélhet Verstappennel, de összeboronálták az Aston Martinnal is, ha Fernando Alonso a nyári szünetben a visszavonulás vagy a váltás mellett döntene. A spanyol jó eséllyel az Alpine felé veheti az irányt, ahol ismét Flavio Briatoréval dolgozhatna, ha a leállás előtti nagy fejlesztés nem hozza a várt eredményeket a silverstone-iaknál. A Haasnál eközben Esteban Ocon alatt rezeghet a léc, aki akár ülés nélkül is maradhat, de a két Racing Bulls-versenyző és a williamses Carlos Sainz Jr. helye sem biztos.

Verstappen a mozgatórugó az idei pilótapiacon (Fotó: AFP)

MI VÁRHATÓ A BELGA NAGYDÍJON?

Egy szabad hétvége után folytatódik a bajnokság: a nyári szünetet megelőző dupla forduló első állomása Spa-Francorchamps, ahol a 71. Belga Nagydíjat rendezik meg. A legendás pálya joggal tartozik a versenyzők és a szurkolók kedvencei közé, az új szabálykorszakban azonban könnyen elveszítheti a varázsát.

Energiagazdálkodás szempontjából ez az egyik legnagyobb kihívást jelentő nyomvonal, hiszen a silverstone-inál is hosszabb egyenesek találhatók rajta, miközben rendkívül kevés lehetőség adódik az energia visszatöltésére. Noha a több mint hét kilométer hosszú pályán összesen öt egyenes mód szakaszt jelöltek ki, többek között Alonso is rámutatott, hogy a versenyzők nem tudják majd mindegyiket kihasználni. Ha ugyanis a többletenergiát a két leghosszabb egyenesre tartogatják, a teljes középső szektorban extra teljesítmény nélkül maradhatnak.

Ez már önmagában is komoly fejtörést okozhat a mezőnynek, ráadásul Spa-Francorchamps mindig is nagy kihívást jelentett a beállítások terén, hiszen a pálya különböző szakaszai egymással ellentétes tulajdonságokat követelnek meg. A hosszú egyenesekben a minél kisebb légellenállás elérése, míg a kanyargós második szektorban a nagy leszorítóerő biztosítása a cél, így mindig óriási kérdés, ki mire optimalizálja a csomagját, illetve ki találja meg a tökéletes kompromisszumot az időmérő és a verseny között.

Utóbbi abból a szempontból érdekes, mert egy körön sok időt lehet nyerni a pálya közepén, ugyanakkor a nagyobb leszórítóerejű csomag azt jelentené, hogy adott pilóta védtelenné válna a versenyen a Kemmel-egyenesben, így nem a leggyorsabb autó lehet vasárnap a győztes, hanem az, amelyikkel lehet előzni, illetve védekezni az egyenesekben.

Idén ebbe az egyenletbe új tényezőként lép be az energiavisszanyerés, valamint az aktív aerodinamika használata, ami felülírhatja a korábbi tapasztalatokat. Emellett stratégiailag sem kézenfekvő a döntés a futamon, hiszen a taktika már az elmúlt években is egy és a két kiállás határán táncolt, s többször előfordult, hogy a hajrában a két cserét választó, így friss gumikon érkező versenyzők utolérték az egyszer kiállókat.

A Pirelli a C2-es, a C3-as és a C4-es keveréket bocsátja a mezőny rendelkezésére, de nem kizárt, hogy a köztes vagy a teljes esőgumi is előkerül a hétvégén. Bár korábban arról szóltak az előrejelzések, hogy akár mindhárom napon lehet csapadék a pályán zajló események idején, jelen állás szerint pénteken van a legnagyobb kilátás esőre, amit akár villámlások is követhetnek.

A nyitó nap során 14 és 25 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, és akár 35 km/ó-s szél is nehezítheti a versenyzők dolgát. Szombaton napos és felhős időszakok váltják egymást, és noha van 20 százalék esély a csapadék megérkezésére, összességében kiszámítható lesz az időjárás.

Vasárnap lesz a leghűvösebb az idő, a higanyszálak valószínűleg a 20 Celsius-fokot sem fogják elérni, és bár van némi esély az esőre, a versenyen többnyire napos idő várható, és a legnagyobb kihívást az esetenként 40 km/ó-s széllökések jelenthetik. A pálya hőmérséklete eközben 30 Celsius-fok körül alakulhat, ami meghatározó lehet a gumimenedzsment területén.

Persze az Ardennek hegység szívében szeszélyes az időjárás, így a hétvége előrehaladtával könnyen változhat még a helyzet, és az eső érdekes helyzetet teremthet, hiszen megeshet, hogy míg a pálya egyes részein süt a nap, máshol áll a víz. Az esetleges csapadék emellett a beállítások szempontjából is újabb dilemmát jelent, mivel vizes pályán a minél nagyobb leszorítóerő és tapadás meghatározó, miközben az aktív aerodinamika szerepe háttérbe szorul.

Ami a történelmi múltat illeti, az aktív versenyzők közül Hamilton számít a legsikeresebbnek öt győzelemmel. A hétszeres bajnok ráadásul egy újabb sikerrel a pályán csúcstartó Michael Schumachert érheti utol az örökranglistán. A britet Verstappen követi, aki 2021. és 2023. között sorozatban háromszor nyert a pályán, míg Leclerc és Piastri egyenként egyszer szelték át elsőként a célvonalat a helyszínen.

Ami a jelenlegi formát illeti, a Mercedes továbbra is fő esélyesnek számít, és nagy csatára lehet számítani a versenyzői között. Russell ugyanis általában jól teljesít Belgiumban, és a 2021-ben elért második helye mellett egy ízben ő ért elsőként célba, ám utólag kizárták a versenyből, mert autója nem érte el a meghatározott minimumsúlyt. Antonelli eközben hiába teljesít remekül az idén, az elmúlt időszakban többször is megbízhatósági gondok sújtották. Kérdés, hogy a nyári szünet előtt sikerül-e végre egy problémamentes hétvégét teljesítenie.

A kínálkozó lehetőségeket eddig a Ferrari használta ki a legjobban, amelyik az elmúlt három futamból kettőn nyert, de arra lehet számítani, hogy a maranellóiak mellett a fejlesztéseket hozó McLaren vagy a pályát különösen kedvelő Verstappen is mindent meg fog tenni, hogy beleszóljon legalább a dobogóért vívott csatába. Igaz, a Red Bull holland versenyzője alapvetően nehéz hétvégére készül, szerinte az autó gyengeségeit különösen felnagyítja a spái pálya karakterisztikája, ráadásul a legutóbbi két balesete után nem lesz egyszerű újra teljesen megbíznia a gépben.

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS PONT 1. Kimi Antonelli 5 7 11 179 2. George Russell 2 5 10 154 3. Lewis Hamilton 1 5 12 147 4. Charles Leclerc 1 3 10 108 5. Lando Norris – 2 9 97 6. Max Verstappen – 2 9 76 7. Oscar Piastri – 2 8 72 8. Isack Hadjar – – 6 52 9. Pierre Gasly – 1 8 42 10. Liam Lawson – – 8 39 11. Arvid Lindblad – – 6 20 12. Oliver Bearman – – 4 18 13. Franco Colapinto – – 5 18 14. Gabriel Bortoleto – – 2 6 15. Carlos Sainz – – 3 6 16. Alexander Albon – – 2 5 17. Esteban Ocon – – 2 3 18. Fernando Alonso – – 1 1

KONSTRUKTŐRÖK 1. Mercedes 333 2. Ferrari 255 3. McLaren-Mercedes 169 4. Red Bull-Ford 128 5. Alpine-Mercedes 60 6. Racing Bulls-Ford 59 7. Haas-Ferrari 21 8. Williams-Mercedes 11 9. Audi 6 10. Aston Martin-Honda 1 11. Cadillac-Ferrari 0



