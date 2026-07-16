MTK: megsérült egy csatár, Zsóri Dániel visszatér Budapestre – NS-infó

Mint ismeretes, a 25 éves Zsóri Dániel februárban igazolt vissza Aradról az MTK-hoz, amely rögtön kölcsön is adta 2027 nyaráig az NB II-es partnerklubjának, Kozármislenybe. A baranyaiaknál a tavaszi szezonban 13 meccsen szerepelt, két gólt szerzett, majd a felkészülés során, az NB III-as PEAC elleni, 4–2-re megnyert edzőmeccsen háromszor is betalált. Az eredeti terv az volt, hogy az új idényt is a baranyaiaknál kezdi meg, azonban információink szerint az MTK-nak szüksége van rá.

Úgy tudjuk, hogy a nyári felkészülés során bokasérülést szenvedett az MTK új szerzeménye, a Honvédtól érkezett, két felkészülési meccsen már gólt is szerző Nyers Ádám, és mivel korábban Marin Jurina kikerült az első csapat keretéből, a fővárosiaknak csatárra van szükségük. Információink szerint ezért az a döntés született, hogy Zsóri Dánielt visszarendelik Kozármislenyből az MTK első csapatához.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debreceni VSC), Hinora Kristóf (Paksi FC), Horváth Dániel (Kozármisleny), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Nyers Ádám (Budapest Honvéd), Stipe Radic (horvát, Viborg – Dánia), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC), Vajda Roland (Puskás Akadémia II)

Kölcsönbe érkezők: Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika SC), Zsóri Dániel (Kozármisleny)

Kiszemeltek: –

Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Kovács Mátyás (kassai kölcsön után RAAL La Louviere – Belgium), Molnár Ádin (Raków Czestochowa – Lengyelország), Róbert Polievka (szlovák, MFK Dukla Banská Bystrica – Szlovákia), Széles Imre (Szeged-Csanád GA), Szépe János (Kecskeméti TE), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia, onnan Sparta Praha – Csehország), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia)

Kölcsönbe távozók: Bene Domonkos (Kozármisleny), Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Szűcs Patrik (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Komáromi FC – Szlovákia), Vajda Roland (Kozármisleny)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Marin Jurina (bosnyák-horvát, kiekerült az első keretből)