Szoboszlai Dominik új szerződést kap a Liverpoolnál, közel az aláírás – sajtóhír

Mint ismert, a Liverpool még az év elején kezdett tárgyalásokat a magyar válogatott csapatkapitányának képviselőivel, hogy meghosszabbítsa a játékos szerződését. Szoboszlai Dominik még 2023-ban, az RB Leipzigtől 60 millió fontért érkezett az Anfieldre, és azóta kirobbanthatatlan a csapatból, amelynek ráadásul rendszeresen az egyik legjobbja, az előző idényben például 13 gólt is szerzett.

A megbeszélések néhány hete újraindultak, és a Liverpool Echo értesülései szerint azóta jelentős előrelépés történt a felek között. Bár a megállapodást még nem írták alá, a várakozások szerint Szoboszlai – akinek jelenlegi szerződéséből még két év van hátra – hamarosan kézhez kapja új, jobb feltételeket tartalmazó, állítólag 2031-ig vagy 2032-ig szóló szerződését. Ugyanerről számolt be a The Guardian és a The Athletic is, hozzátéve, hogy a felek már megállapodtak az új szerződés részleteiben, s már csak az aláírás van hátra.

A szerződéshosszabbítás komoly erősítést jelentene a Liverpool új menedzserének, Andoni Iraolának, aki első idényére készül az a Liverpoolnál, miközben több középpályás jövője is bizonytalan a klubnál.