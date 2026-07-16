Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik új szerződést kap a Liverpoolnál, közel az aláírás – sajtóhír

T. Z.T. Z.
2026.07.16. 14:57
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Fotó: Getty Images
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Liverpool Szoboszlai Dominik Liverpool FC Premier League szerződéshosszabbítás
Egybehangzó brit sajtóértesülések szerint Szoboszlai Dominik közel áll ahhoz, hogy új, hosszú távú szerződést írjon alá az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpoollal, ugyanakkor a felek még nem jutottak végleges megállapodásra.

Mint ismert, a Liverpool még az év elején kezdett tárgyalásokat a magyar válogatott csapatkapitányának képviselőivel, hogy meghosszabbítsa a játékos szerződését. Szoboszlai Dominik még 2023-ban, az RB Leipzigtől 60 millió fontért érkezett az Anfieldre, és azóta kirobbanthatatlan a csapatból, amelynek ráadásul rendszeresen az egyik legjobbja, az előző idényben például 13 gólt is szerzett.

A megbeszélések néhány hete újraindultak, és a Liverpool Echo értesülései szerint azóta jelentős előrelépés történt a felek között. Bár a megállapodást még nem írták alá, a várakozások szerint Szoboszlai – akinek jelenlegi szerződéséből még két év van hátra – hamarosan kézhez kapja új, jobb feltételeket tartalmazó, állítólag 2031-ig vagy 2032-ig szóló szerződését. Ugyanerről számolt be a The Guardian és a The Athletic is, hozzátéve, hogy a felek már megállapodtak az új szerződés részleteiben, s már csak az aláírás van hátra. 

A szerződéshosszabbítás komoly erősítést jelentene a Liverpool új menedzserének, Andoni Iraolának, aki első idényére készül az a Liverpoolnál, miközben több középpályás jövője is bizonytalan a klubnál.

 

Liverpool Szoboszlai Dominik Liverpool FC Premier League szerződéshosszabbítás
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