Nemzeti Sportrádió

A bolgár élvonalban köthet ki Major Sámuel – NS-infó

2026.07.16. 16:26
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Fotó: FB/F.C. ASA Târgu Mureș
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Szpartak Varna Major Sámuel légiósok
Lapunk információi szerint a bolgár élvonalbeli Szpartak Várna labdarúgócsapatánál folytathatja pályafutását Major Sámuel.

A korábbi U-válogatott, a Red Bull Salzburg utánpótlásában is megfordult középpályás az előző idényt a román második vonalban vitézkedő ASA Targu Muresnél töltötte, de a marosvásárhelyi klubtól az évad végeztével távozott. 

A várnai klub akár már ma bejelentheti Major szerződtetését, aki így elvileg már a CSZKA 1948 Szófia elleni holnapi bajnoki nyitányon is pályára léphet. 

 

Szpartak Varna Major Sámuel légiósok
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