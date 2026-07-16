A bolgár élvonalban köthet ki Major Sámuel – NS-infó

Lapunk információi szerint a bolgár élvonalbeli Szpartak Várna labdarúgócsapatánál folytathatja pályafutását Major Sámuel.
A korábbi U-válogatott, a Red Bull Salzburg utánpótlásában is megfordult középpályás az előző idényt a román második vonalban vitézkedő ASA Targu Muresnél töltötte, de a marosvásárhelyi klubtól az évad végeztével távozott.
A várnai klub akár már ma bejelentheti Major szerződtetését, aki így elvileg már a CSZKA 1948 Szófia elleni holnapi bajnoki nyitányon is pályára léphet.
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