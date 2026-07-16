A döntőben Messi megdöntheti Gerd Müller bámulatos eredményét

Gerd Müller 10 gólt szerzett és 3 gólpasszt adott az 1970-es világbajnokságon, tehát 13 találatban vállalt szerepet. Ez a mai napig rekord egyetlen vb-n. Lionel Messi most 12 pontnál jár (8 gól, 4 gólpassz), így a spanyolok elleni aranycsatában jó esélye van beállítani vagy megdönteni ezt a csúcsot. Ez még úgy is nagy eredmény lenne, hogy Az argentin zseni kettővel több meccset játszva érheti el ezt a bravúrt, mint anno a német klasszis.

13 - The last player to record more goal involvements at a single FIFA World Cup than Lionel Messi's 12 so far in 2026 is Germany's Gerd Müller in 1970 (10 goals, 3 assists).



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