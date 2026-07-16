A döntőben Messi megdöntheti Gerd Müller bámulatos eredményét
Gerd Müller 10 gólt szerzett és 3 gólpasszt adott az 1970-es világbajnokságon, tehát 13 találatban vállalt szerepet. Ez a mai napig rekord egyetlen vb-n. Lionel Messi most 12 pontnál jár (8 gól, 4 gólpassz), így a spanyolok elleni aranycsatában jó esélye van beállítani vagy megdönteni ezt a csúcsot. Ez még úgy is nagy eredmény lenne, hogy Az argentin zseni kettővel több meccset játszva érheti el ezt a bravúrt, mint anno a német klasszis.
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