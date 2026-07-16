Nemzeti Sportrádió

David Beckham: Összetört a szívünk

T. Z.T. Z.
2026.07.16. 10:13
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David Beckham Angliája sokáig vezetett a regnáló világbajnok ellen (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Anglia Argentína David Beckham
Az angol futball legendája, az Argentína ellen 2–1-re elveszített világbajnoki elődöntő után a közösségi médiában üzent a csalódott szigetországi szurkolóknak és a játékosoknak.

David Beckham is a helyszínen, az atlantai stadionban tekintette meg az Argentína–Anglia világbajnoki elődöntőt, a mérkőzés után pedig nem sokkal már a közösségi médiában üzent csalódott honfitársainak: „Összetört a szívünk, de az emlékek örökké velünk maradnak, és mindig inspirálnak majd minket. Köszönjük a csapatnak, a szurkolóknak és az egész országnak mindazt, amit ezen a világbajnokságon kaptunk” – fogalmazott bejegyzésében.

A világbajnokság döntőjét vasárnap rendezik New Yorkban, a címvédő Argentína ellenfele a regnáló Európa-bajnok Spanyolország lesz.

 

foci vb 2026 Anglia Argentína David Beckham
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