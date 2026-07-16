David Beckham: Összetört a szívünk

David Beckham is a helyszínen, az atlantai stadionban tekintette meg az Argentína–Anglia világbajnoki elődöntőt, a mérkőzés után pedig nem sokkal már a közösségi médiában üzent csalódott honfitársainak: „Összetört a szívünk, de az emlékek örökké velünk maradnak, és mindig inspirálnak majd minket. Köszönjük a csapatnak, a szurkolóknak és az egész országnak mindazt, amit ezen a világbajnokságon kaptunk” – fogalmazott bejegyzésében.

A világbajnokság döntőjét vasárnap rendezik New Yorkban, a címvédő Argentína ellenfele a regnáló Európa-bajnok Spanyolország lesz.