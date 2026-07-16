Elmarad a hétvégére tervezett Balaton-átúszás

A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján – a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével – a szervező úgy döntött, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszást a 2026. július 18–19-i hétvégén nem tartja meg.

Az esemény tervezett új időpontja: július 25.

Az esemény hivatalos facebook-oldalának indoklása szerint: „Szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Vasárnap egy újabb, közeledő hidegfront előtt labilis légköri viszonyok, illetve a délnyugati szél miatt tengely irányú hullámzás várható. Késő délutántól hidegfront érkezik viharos északnyugati széllel, zivatarokkal.”

Azoknak az indulóknak, akiknek az új időpont is megfelelő, nincsen teendőjük, a nevezésük az összes pótidőpontra érvényes. Akinek azonban nem felel meg a változás, visszaléphet az eseménytől. Visszalépés esetén a befizetett nevezési díjadat és az esetlegesen megvásárolt, és még nem átvett termékek (törölköző, úszósapka, hátizsák, érembetét) és jótékonysági termékek összege teljes egészében visszafizetésre kerül a nevezés fizetésekor használt kártyára.

A visszalépést július 21-én, kedden 12:00 óráig lehet jelezni.

Az időpontváltozás miatt a szervező a visszalépő nevezők létszámától függően a nevezést mind a három távra újra megnyithatja. Erre legkorábban július 23., csütörtök délutántól, a megrendezésről szóló pozitív döntés után kerülhet sor, és a felület a létszámlimit eléréséig, de legkésőbb péntek éjfélig lesz elérhető.

A 44. Lidl Balaton-átúszásról bővebb információ az esemény hivatalos facebook-oldalán olvasható!