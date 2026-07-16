Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda NB I: távozik a Mosonmagyaróvár német jobbátlövője – hivatalos

2026.07.16. 13:24
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Laetitia Quist (Fotó: Szabó Miklós)
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Motherson Mosonmagyaróvári KC Laetitia Quist női kézilabda NB I
Távozik a Motherson Mosonmagyaróvári KC női kézilabdacsapatától Laetitia Quist.

A klub közösségi oldalának híradása csütörtökön kiemelte: egy idény után búcsút vesznek a játékostól, aki „nemzetközi kupaszereplési lehetőséget kapott, ezért a következő idényben új kihívások várnak rá”.

A Mosonmagyaróvár februárban jelentette be, hogy él a Quist 1+1 éves szerződésében szereplő opcióval, így eredetileg maradt volna az új idényre is a német válogatott jobbátlövő.

Az élvonalban legutóbb nyolcadik helyezett mosonmagyaróváriak első fokon nem kapták meg a klublicencet az NB I következő idényére, ugyanakkor fellebbezhetnek a határozat ellen. Amennyiben másodfokon megkapják a licencet, indulhatnak az NB I-ben. Ha nem, akkor bajnoki helyezése alapján a legutóbb 13. Kozármisleny KA lehet a „beugró”, amely beadta kérelmét, és megkapta a klublicencet az élvonalra.

 

Motherson Mosonmagyaróvári KC Laetitia Quist női kézilabda NB I
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