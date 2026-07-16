Carlos Alcaraz augusztus közepén, Cincinnatiben térhet vissza

Az ohiói versenyen címvédő spanyol sztár áprilisban, a barcelonai tornán szenvedett csuklósérülést, azóta pedig kihagyott két GS-t, a Roland Garrost és Wimbledont is. Az elmúlt hetekben több edzésvideót is közzétett, s jelenleg úgy tűnik, Cincinnatiben léphet újra pályára, mivel a két hét múlva kezdődő montreali verseny nevezési listáján még nem szerepel a 23 éves játékos.

A világranglista harmadik helyezettjének a cincinnati viadal megfelelő felvezetés lehet majd az augusztus 30-án rajtoló US Openre, amelynek szintén ő a címvédője.