Nemzeti Sportrádió

Carlos Alcaraz augusztus közepén, Cincinnatiben térhet vissza

2026.07.16. 14:21
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Fotó: Getty Images
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tenisz sérülés Carlos Alcaraz férfi tenisz
A hétszeres Grand Slam-bajnok Carlos Alcaraz több hónapos kihagyás után az augusztus 13-án kezdődő cincinnati kemény pályás tenisztornán térhet vissza.

Az ohiói versenyen címvédő spanyol sztár áprilisban, a barcelonai tornán szenvedett csuklósérülést, azóta pedig kihagyott két GS-t, a Roland Garrost és Wimbledont is. Az elmúlt hetekben több edzésvideót is közzétett, s jelenleg úgy tűnik, Cincinnatiben léphet újra pályára, mivel a két hét múlva kezdődő montreali verseny nevezési listáján még nem szerepel a 23 éves játékos.

A világranglista harmadik helyezettjének a cincinnati viadal megfelelő felvezetés lehet majd az augusztus 30-án rajtoló US Openre, amelynek szintén ő a címvédője.

 

tenisz sérülés Carlos Alcaraz férfi tenisz
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