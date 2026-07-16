NB II: magyar válogatott csatár Karcagon, fehérvári támadó Szegeden, 17 nyári igazolás Csákváron

Friss hír, hogy a Karcag bejelentette a 37 éves, ötszörös magyar válogatott legutóbb, Kazincbarcikán futballozó (29 meccsen két gólt szerzett az előző idényben), a Paksi FC-vel korábban kétszeres MK-győztes Könyves Norbert szerződtetését. A karcagiak szerdán azt is közölték, hogy átigazolták az NB III-as Tiszafüred 22 éves támadóját, Horváth Mátét, ugyanakkor szerződése lejártával négy év után szabadon igazolható játékosként távozik a csapattól a kapus Fedinisinec Eduárd.

Csatárt igazolt szerdán a Szeged-Csanád GA is: a 28 éves Zimonyi Dávid két éven belül már a negyedik csapatban futballozhat. Két éve a Paks szerződtette, majd tavaly januérban visszatért a Vasashoz, idén februárban pedig már a Fehérvár szerződtette, a Videotonban csak öt meccsen szerepelt, így nem volt meglepő a nyári távozása, mostanra pedig meg is találta a következő klubját. Eddigi pályafutása során az NB I-ben 61 meccsen hét, az NB II-ben 46 mérkőzésen hat gólt szerzett.

Több változás történt Csákváron is, amely az őszi bajnoki keretét is bejelentette a héten, közte összesen 17 új szerzeménnyel. Érkezett Békéscsabáról Takács János és Tóth Patrik, míg az már korábban eldőlt, hogy érkezett a fél éve klub nélküli, legutóbb Brazíliában szerepelt Barkóczi Benedek és a BVSC-től Nemes Marcell. További nyári változások: visszatért Csákvárra a legutóbb Békéscsabán szerepelt védő, Major Gergő, míg Schmidtka Balázs és Vas Balázs Budaörsről, Kis Koppány a Honvéd II-től, Ásványi Domonkos a Puskás Akadémiától, a hat év után visszatérő Sipos Zoltán a Puskás Akadémia II-től érkezett, ahogy Zahorán Dávid is, Bán Gergő Balatonlelléről, Benkő Péter Dorogról, Holló Erik a Szeged-Csanád GA II-től, Komlósi Bence a DVTK-tól, Pesti Zoltán Paksról, Tömösvári Bálint Gyirmótról igazolt Csákvárra. Az előző idény keretéből összesen hatan maradtak: Lorentz Márton, Helembai Márk, Radics Márton, Mészáros Dávid, Dencinger Norbert és a kapus Weidinger Áron.

Az NB I-es MTK szerdán jelentette be, hogy az új idényben újabb négy játékosa kerül partnerklubjához, a Kozármislenyhez. A legutóbb kölcsönben Budafokon szerepelt Stumpf Gábor végleg a baranyaiakhoz került, míg a legutóbb az NB III-as második csapatban szerepelt Nógrádi Gergő kölcsönbe, csakúgy, mint a tavasszal is Mislenyben szerepelt Csucsánszky Zoltán és Herczeg Botond.

A DVTK csütörtökön közölte, hogy végleg távozott az előző idényben Mezőkövesdre kölcsönadott, előtte a DVTK II-ben szerepelt 19 éves Lajcsik Vencel és a szintén 19 éves Lipóczi Benedek a második csapattól.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL

Érkezett: Horváth Máté (Tiszafüred), Könyves Norbert (Kazincbarcika)

Távozott: Bodor Zoltán (?), Engedi Márk (DVSC – kölcsönből vissza, onnan Vasas), Fedinisinec Eduárd (?), Görög Gergő (?), Hidi Patrik (Soroksár), Daniel Shedrach Kaye (nigériai, DVSC – kölcsönből vissza), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Kisvárda – kölcsönből vissza), Vida Máté (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ AQVITAL FC CSÁKVÁRNÁL

Érkezett: Ásványi Domonkos (Puskás Akladémia), Bán Gergő (Balatonlelle), Barkóczi Benedek (klub nélküli, legutóbb Santa Fé U20 – Brazília) Benkő Péter (Dorog), Holló Erik (Szeged-Csanád GA II), Kis Koppány (Honvéd II), Komlósi Bence (DVTK), Major Gergő (Békéscsaba), Nemes Marcell (BVSC), Pesti Zoltán (Paksi FC), Tömösvári Bálint (Gyirmót), Takács János (Békéscsaba), Tóth Patrik (Békéscsaba), Schmidtka Balázs (Budaörs), Sipos Zoltán (Puskás Akadémia II), Zahorán Dávid (Puskás Akadémia II), Vas Balázs (Budaörs)

Távozott: Bányai Péter (Mezőkövesd – kölcsönből vissza, majd Kecskemét), Baracskai Roland (?), Farkas Aurél (?), Fejős Áron (?), Gregor Zalán (Haladás), Haragos Viktor (Szeged-Csanád GA), Herjeczki Kristóf (Tatabánya), Karacs Dániel (Tatabánya), Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Ominger Bence (?), Perczel András (PAFC – kölcsönből vissza), Simon András (Gyirmót FC Győr II), Szabó Bence (Ajka), Szakály Dénes (?) Szalai Péter (?), Tifán-Péter Bence (?), Umathum Ádám (ETO FC Győr)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Bene Domonkos (MTK – kölcsönbe), Csucsánszky Zoltán (MTK – ismét kölcsön) Debreceni Zalán (Budafok), Herczeg Botond (MTK II – ismét kölcsön), Kirchner Krisztián (Ajka), Nógrádi Gergő (MTK II – kölcsönbe), Szűcs Patrik (MTK – kölcsönbe, legutóbb Komáromi FC – Szlovákia, kölcsönben), Stumpf Gábor (MTK II, legutóbb Budafok), Tímár Dávid (PMFC)

Távozott: Babinszky Bence (DVTK), Gajág Gergő (Kecskemét), Horváth Dániel (MTK), Oroszi István (?)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Dragan Cubra (szerb-magyar, FC Napredak Krusevac – Szerbia, legutóbb Trayal – Szerbia, kölcsönben), Gera Zalán (Mosonmagyaróvár), Haragos Viktor (Csákvár), Mikló Roland (Békéscsaba), Posztobányi Patrik (Budafok), Prokop Rostislav (szlovák-magyar, Tiszakécske), Széles Imre (MTK), Vékony Viktor (Nagykanizsa), Zimonyi Dávid (Videoton)

Távozott: Borvető Áron (DVTK), Holman Dávid (?), Horváth Milán (?), Márkvárt Dávid (?), Novák Csanád (Gyirmót), Mihajlo Rjasko (ukrán-magyar, ?), Asmir Suljic (bosnyák-magyar, FK Radnicski 1923 – Szerbia), Szilágyi Zoltán (Kecskemét)