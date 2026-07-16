Harry Kane: Ezen a nyáron már 33 éves leszek, de úgy tűnik, hogy Leo sem akarja abbahagyni

Harry Kane érthetően nagyon csalódott volt, hogy Angliával nem jutott be a vb-döntőbe, de az álmairól nem mond le, és ebben Lionel Messi is motiválhatja.

„Évről évre tekintek csak előre, de már sokszor mondtam, hogy nekem a válogatott büszkeséget és örömöt jelent. Itt szeretek a legjobban játszani. A következő világbajnokság még messze van, és ezen a nyáron már 33 éves leszek, de úgy tűnik, hogy Leo sem akarja abbahagyni, és még mindig a legmagasabb szinten teljesít” – idézi Kane-t az MTI.