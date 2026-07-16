Nemzeti Sportrádió

Harry Kane: Ezen a nyáron már 33 éves leszek, de úgy tűnik, hogy Leo sem akarja abbahagyni

R. P.R. P.
2026.07.16. 11:23
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Lionel Messi Anglia vb 2026 Harry Kane

Harry Kane érthetően nagyon csalódott volt, hogy Angliával nem jutott be a vb-döntőbe, de az álmairól nem mond le, és ebben Lionel Messi is motiválhatja.

„Évről évre tekintek csak előre, de már sokszor mondtam, hogy nekem a válogatott büszkeséget és örömöt jelent. Itt szeretek a legjobban játszani. A következő világbajnokság még messze van, és ezen a nyáron már 33 éves leszek, de úgy tűnik, hogy Leo sem akarja abbahagyni, és még mindig a legmagasabb szinten teljesít” – idézi Kane-t az MTI.

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„Ott kopogtattunk a döntő ajtaján, de nem sikerült úrrá lenni a momentumon.”

 

 

Lionel Messi Anglia vb 2026 Harry Kane
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