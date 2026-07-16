Fölszállott a hattyú – dokumentumfilm az ETO FC bajnoki címéről

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatásból kiderült, hogy a Fölszállott a hattyú – Egy trónfosztás története címre keresztelt film nem hagyományos idényösszefoglaló. A játékosok, az edző, a klubvezető és a szurkolók személyes nézőpontján keresztül mutatja be, hogyan jutott el az ETO a tavaszi szezon kezdetétől a tizenhárom év után megszerzett bajnoki címig, és hogyan taszította le a trónról a hét idény óta regnáló Ferencvárost

Premier:

M4 Sport – július 18., 20.15

YouTube – július 18., 20.15

A dokumentumfilm előzetese: