Nemzeti Sportrádió

Fölszállott a hattyú – dokumentumfilm az ETO FC bajnoki címéről

T. Z.T. Z.
2026.07.16. 14:17
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Címkék
M4 Sport NB I ETO FC
Július 18-án, szombaton 20.15-kor mutatják be az ETO FC labdarúgócsapatának tavalyi bajnoki idényéről készült dokumentumfilmet az M4 Sporton és az M4 Sport YouTube-csatornáján.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatásból kiderült, hogy a Fölszállott a hattyúEgy trónfosztás története címre keresztelt film nem hagyományos idényösszefoglaló. A játékosok, az edző, a klubvezető és a szurkolók személyes nézőpontján keresztül mutatja be, hogyan jutott el az ETO a tavaszi szezon kezdetétől a tizenhárom év után megszerzett bajnoki címig, és hogyan taszította le a trónról a hét idény óta regnáló Ferencvárost

Premier:
M4 Sport – július 18., 20.15
YouTube – július 18., 20.15

A dokumentumfilm előzetese:

 

M4 Sport NB I ETO FC
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