Nemzeti Sportrádió

A Csíkszereda bejelentette Ódor Máté szerződtetését

B. O. M.B. O. M.
2026.07.16. 15:33
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Fotó: FK Csíkszereda
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Vasas Ódor Máté Csíkszereda magyar átigazolás
Hivatalosan is bejelentette Ódor Máté szerződtetését az FK Csíkszereda, 25 éves jobbhátvéd az NB II-t megnyerő Vasastól szerződött a román élvonalban szereplő székelyföldi csapathoz.

A Videotonnál nevelkedett játékos a 2022–2023-as idényben 17 találkozón szerepelt az NB-ben a fehérváriak színeiben, azóta pedig a Szeged-Csanád Grosics Akadémia és a Vasas játékosként90 másodosztályú találkozón játszott.

Ódor az ausztriai edzőtáborban csatlakozott az FK keretéhez, és a négy felkészülési mérkőzésből hárman is pályára lépett: a Radnicski Nis (2–0) ellen csereként, a Zbrojovka Brno (1–2) és a Slaven Belupo ellen pedig kezdőként játszott. Érkezésével kilencre nőtt az anyaországi játékosok száma a keretben, a tavaly is Csíkszeredában futballozó Hegedűs János, Pászka Lóránd, Tajti Mátyás, Szalay Szabolcs és Eppel Márton mellett a nyáron érkezett Szabó Alex és Czékus Ádám Kecskemétről, valamint Magyar Zsolt kölcsönben a Puskás Akadémiától. Az FK hétfőn kezdi meg második idényét a román Superligában, amikor az újonc Corvinul vendége lesz Aradon.

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Ódor Máté egy évre kölcsönbe kerül a székelyföldi klubhoz, kivásárlási opcióval – még a héten bejelenthetik a klubok az átigazolást.

 

Vasas Ódor Máté Csíkszereda magyar átigazolás
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