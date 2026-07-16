A Csíkszereda bejelentette Ódor Máté szerződtetését

A Videotonnál nevelkedett játékos a 2022–2023-as idényben 17 találkozón szerepelt az NB-ben a fehérváriak színeiben, azóta pedig a Szeged-Csanád Grosics Akadémia és a Vasas játékosként90 másodosztályú találkozón játszott.

Ódor az ausztriai edzőtáborban csatlakozott az FK keretéhez, és a négy felkészülési mérkőzésből hárman is pályára lépett: a Radnicski Nis (2–0) ellen csereként, a Zbrojovka Brno (1–2) és a Slaven Belupo ellen pedig kezdőként játszott. Érkezésével kilencre nőtt az anyaországi játékosok száma a keretben, a tavaly is Csíkszeredában futballozó Hegedűs János, Pászka Lóránd, Tajti Mátyás, Szalay Szabolcs és Eppel Márton mellett a nyáron érkezett Szabó Alex és Czékus Ádám Kecskemétről, valamint Magyar Zsolt kölcsönben a Puskás Akadémiától. Az FK hétfőn kezdi meg második idényét a román Superligában, amikor az újonc Corvinul vendége lesz Aradon.