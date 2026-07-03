Benyújtja lemondását a németek kapitánya, hatalmas összegű végkielégítést kap
A találkozót követően a 38 éves szakember még kizárta a lemondás lehetőségét. Akkor úgy fogalmazott: „Biztosan nem tartozom azok közé, akik elmenekülnek.”
A Bild információi szerint azonban azóta fordulat történt. Csütörtökön mintegy háromórás egyeztetést tartottak a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) frankfurti központjában, amelyen részt vett Bernd Neuendorf elnök, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler sportigazgató és Andreas Rettig ügyvezető is. A vezetők meghallgatták Nagelsmann értékelését a világbajnoki kudarc okairól, ám a beszámoló állítólag nem győzte meg őket.
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A lap szerint a megbeszélés végén a DFB vezetői egyértelműen jelezték a szövetségi kapitánynak, hogy fontolja meg önkéntes távozását – erről be is számoltunk csütörtökön. Nagelsmann végül elfogadta ezt a lehetőséget, így hamarosan hivatalosan is búcsút inthet a válogatottnak.
A beszámolók szerint a szakember a szerződésének felbontásáért hozzávetőleg hétmillió eurós végkielégítésre számíthat. A DFB illetékes testületeit pénteken, digitális ülés keretében tájékoztatják a döntésről.