Nemzeti Sportrádió

Benyújtja lemondását a németek kapitánya, hatalmas összegű végkielégítést kap

R. D. P.R. D. P.
2026.07.03. 09:11
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Julian Nagelsmann anyagilag nem jár rosszul... (Fotó: Getty Images)
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Sajtóértesülés szerint Julian Nagelsmann távozik a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A döntés azt követően született meg, hogy Németország a Paraguay elleni, tizenegyesekkel elveszített mérkőzésen búcsúzott a világbajnokságtól már a legjobb 32 között.

A találkozót követően a 38 éves szakember még kizárta a lemondás lehetőségét. Akkor úgy fogalmazott: „Biztosan nem tartozom azok közé, akik elmenekülnek.”

A Bild információi szerint azonban azóta fordulat történt. Csütörtökön mintegy háromórás egyeztetést tartottak a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) frankfurti központjában, amelyen részt vett Bernd Neuendorf elnök, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler sportigazgató és Andreas Rettig ügyvezető is. A vezetők meghallgatták Nagelsmann értékelését a világbajnoki kudarc okairól, ám a beszámoló állítólag nem győzte meg őket.

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A négyszeres világbajnok hiába egyenlített a második félidőben, a győztes gólt nem tudta megszerezni – Tah találatát elvették a hosszabbításban, majd a szétlövés során három német is hibázott.

A lap szerint a megbeszélés végén a DFB vezetői egyértelműen jelezték a szövetségi kapitánynak, hogy fontolja meg önkéntes távozását – erről be is számoltunk csütörtökön. Nagelsmann végül elfogadta ezt a lehetőséget, így hamarosan hivatalosan is búcsút inthet a válogatottnak.

A beszámolók szerint a szakember a szerződésének felbontásáért hozzávetőleg hétmillió eurós végkielégítésre számíthat. A DFB illetékes testületeit pénteken, digitális ülés keretében tájékoztatják a döntésről.

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