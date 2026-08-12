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Zlatko Dalic lett az Egyesült Arab Emírségek labdarúgó-válogatottjának kapitánya – hivatalos

2026.08.12. 17:53
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Zlatko Dalic a 2026-os világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
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Zlatko Dalic Egyesült Arab Emírségek szövetségi kapitány
A horvát sajtóértesüléseknek megfelelően Zlatko Dalicot nevezték ki az Egyesült Arab Emírségek labdarúgó-válogatottjának szövetségi kapitányává.

Igaznak bizonyult a múlt héten a horvát sajtóban megjelent hír: az Egyesült Arab Emírségek labdarúgó-szövetsége a déli szomszédunk válogatottját 2018-ban világbajnoki ezüst-, 2022-ben bronzéremig, 2023-ban pedig Nemzetek Ligája-döntőig vezető Zlatko Dalicot nevezte ki a felnőtt férfi nemzeti csapat élére.

Az 59 éves edző júliusban kilenc év után távozott hazája válogatottjának éléről, miután a horvátok a világbajnokságon a legjobb 32 között 2–1-re kikaptak Portugáliától, így a nyolcaddöntőig sem jutottak el. A szakvezető korábban már dolgozott az arab országban, 2015-ben az Al-Ain csapatát bajnoki címhez segítette. A válogatottnál a román Cosmin Olaroiu helyét veszi át. Dalic szeptember 24-én, Dzsiddában, a Jemen elleni Öböl-kupa-meccsen debütál új munkahelyén.

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Zlatko Dalic lesz az Arab Emírségek szövetségi kapitánya – sajtóhír

Az 59 éves horvát tréner klubedzőként már dolgozott a közel-keleti országban.

 

Zlatko Dalic Egyesült Arab Emírségek szövetségi kapitány
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