Diego Forlán lett az uruguayi futballválogatott szövetségi kapitánya

Diego Forlán irányítja a jövőben az uruguayi labdarúgó-válogatottat. A 47 éves Forlán az argentin Marcelo Bielsát váltja, akinek az idei világbajnokság után köszönték meg a munkáját, mert a csapat még a csoportkörből sem jutott tovább.

„Diego Forlán visszatér, hogy átvegye az U20-as és a felnőtt válogatott irányítását” – írta közleményében az uruguayi szövetség, amely nem tért ki az új szakvezető szerződésének időtartamára.

Forlán játékosként többek között megfordult a Manchester United, a Villarreal, az Atlético Madrid és az Internazionale csapatainál, majd 2018-as visszavonulását követően a CA Penarolnál (2020) és a másodosztályú Atenasnál (2021) dolgozott edzőként, előbbinél 11, utóbbinál 12 találkozó erejéig.

A válogatottban 112 mérkőzésen 36-szor volt eredményes, és főszereplésével nyertek 2011-ben Copa Américát. Most azzal bízták meg, hogy ne csak a felnőtt nemzeti csapatot, hanem az U20-asokat is irányítsa. A korosztályos gárda januárban a dél-amerikai kontinensbajnokságon vesz részt.