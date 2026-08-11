Matthäus szerint Nagelsmann-nak külföldön kellene munkát keresnie

A 150-szeres német válogatott játékos, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya a Sky televíziós csatorna számára írt rovatában úgy vélekedett, Németországban túlságosan nagy figyelem övezné Nagelsmann tevékenységét, míg külföldön ezzel nem kellene megküzdenie, ráadásul nem is valószínű, hogy otthon a közeljövőben topklubnál kapna állást.

„Senki sem akarja őt személyében bántani, de a közelmúltban túl érzékenyen reagált kritikákra és néha nagyon megsértődött. A profi labdarúgásban akkor merül fel kritika, ha nem jönnek az eredmények, vagy ha a csapat nem játszik látványos futballt. Julian esetében mindkettő igaz volt” – indokolta álláspontját Matthäus.

A 2023-ban hivatalban lépett Julian Nagelsmann azután távozott a szövetségi kapitányi posztról, hogy a német válogatott a Paraguaytól elszenvedett vereséggel már a kieséses szakasz első fordulójában, a 32 között búcsúzott az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnokságtól. A helyére július 24-én Jürgen Kloppot nevezték ki, aki 2024-ben távozott a Liverpooltól, azóta először vállalt edzői munkát. A szerződése a 2030-as világbajnokságig szól.

