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Xavi lett a holland szövetségi kapitány – hivatalos

V. H. L.V. H. L.
2026.08.12. 21:30
Fotó: Getty Images
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Hollandia Xavi Hernández holland labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány
Xavi Hernández vette át a holland férfi labdarúgó-válogatott irányítását, a spanyol szakember 2030-ig érvényes szerződést írt alá a holland szövetséggel (KNVB).

Igaznak bizonyultak a sajtóhírek, amelyek szerint Xavi Hernández veszi át a holland labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi tisztségét. A németalföldi szövetség szerda este jelentette be a válogatott hivatalos médiaplatformjain a 46 éves szakember szerződtetését.

A játékosként klubjával hatszoros spanyol bajnok, háromszoros spanyol Király-kupa-győztes, hatszoros spanyol szuperkupagyőztes, négyszeres BL-győztes, kétszeres európai szuperkupagyőztes és kétszeres klubvilágbajnok, a válogatottal pedig világ- és kétszeres Európa-bajnok Xavi legutóbb 2021 és 2024 között dolgozott edzőként, amikor a Barcelonát irányította két és fél éven keresztül. 

Az oranje előző szövetségi kapitánya Ronald Koeman volt, aki csapatával a legjobb 32 között Marokkóval szemben esett ki az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon. Érdekesség, hogy Xavi 2021-ben épp Koemant váltotta a Barca kispadján.

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A Barcelona legendája körülbelül a nyolcadik jelölt, akit a KNVB megkeresett a Barcelona másik legendájának pótlása ügyében.

 

 

Hollandia Xavi Hernández holland labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány
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