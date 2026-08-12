Xavi lett a holland szövetségi kapitány – hivatalos

Igaznak bizonyultak a sajtóhírek, amelyek szerint Xavi Hernández veszi át a holland labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi tisztségét. A németalföldi szövetség szerda este jelentette be a válogatott hivatalos médiaplatformjain a 46 éves szakember szerződtetését.

A játékosként klubjával hatszoros spanyol bajnok, háromszoros spanyol Király-kupa-győztes, hatszoros spanyol szuperkupagyőztes, négyszeres BL-győztes, kétszeres európai szuperkupagyőztes és kétszeres klubvilágbajnok, a válogatottal pedig világ- és kétszeres Európa-bajnok Xavi legutóbb 2021 és 2024 között dolgozott edzőként, amikor a Barcelonát irányította két és fél éven keresztül.

Az oranje előző szövetségi kapitánya Ronald Koeman volt, aki csapatával a legjobb 32 között Marokkóval szemben esett ki az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon. Érdekesség, hogy Xavi 2021-ben épp Koemant váltotta a Barca kispadján.