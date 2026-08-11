Ismét lesznek állóhelyek a német válogatottak mérkőzésein

„Az állóhelyek újbóli bevezetésével a szövetség hangsúlyozza a szurkolók és a szurkolói kultúra fontosságát a nemzetközi mérkőzéseken. Az állóhelyek évtizedek óta meghatározó jellemzői a német futballnak. A DFB célja továbbá egy sokszínű szurkolói kultúra kialakulásának az elősegítése a válogatottak körül” – áll a szövetség közleményében.

A DFB az európai szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának döntésére hagyatkozik, amely a 2022–2023-as idényben megfigyelési programot indított tíz nemzeti szövetség részvételével, köztük a némettel, hogy az állóhelyek ismét elérhetők legyenek a szurkolóknak. A program az elmúlt négy évben kizárólag az UEFA férfi klubversenyeire korlátozódott, de a 2026–2027-es évadtól az európai szövetség kiterjeszti valamennyi UEFA-eseményre.

Bernd Neuendorf, a DFB elnöke hangsúlyozta: Németországban a lelátók fontos részét jelentik a szurkolói kultúrának és a stadionélménynek.

„A szurkolóinkkal folytatott párbeszédből tudjuk, mennyire erős az igény az állóhelyekre a nemzetközi mérkőzéseken” – mondta a sportvezető, aki hozzátette: éppen ezért az elmúlt években a nemzetközi válogatott mérkőzéseken és tornákon az állóhelyek újbóli bevezetését szorgalmazta.

Az állóhelyes jegyekre vonatkozó értékesítés már az őszi, Nemzetek Ligája-mérkőzéseket is érinti: a német válogatott szeptember 27-én Augsburgban a görögök, majd október 1-jén Münchenben a szerbek ellen lép pályára.