Nemzeti Sportrádió

Ismét lesznek állóhelyek a német válogatottak mérkőzésein

2026.08.11. 16:22
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Ősztől állóhelyek is lesznek a német válogatott mérkőzésein (Fotó: Getty Images)
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állóhelyes jegyek DFB német labdarúgó-válogatott Német Labdarúgó-szövetség
A Német Labdarúgó-szövetség (DFB) huszonöt év után először kínál állóhelyes jegyeket a felnőtt-, a női és az U21-es válogatott mérkőzéseire.

„Az állóhelyek újbóli bevezetésével a szövetség hangsúlyozza a szurkolók és a szurkolói kultúra fontosságát a nemzetközi mérkőzéseken. Az állóhelyek évtizedek óta meghatározó jellemzői a német futballnak. A DFB célja továbbá egy sokszínű szurkolói kultúra kialakulásának az elősegítése a válogatottak körül” – áll a szövetség közleményében.

A DFB az európai szövetség (UEFA) végrehajtó bizottságának döntésére hagyatkozik, amely a 2022–2023-as idényben megfigyelési programot indított tíz nemzeti szövetség részvételével, köztük a némettel, hogy az állóhelyek ismét elérhetők legyenek a szurkolóknak. A program az elmúlt négy évben kizárólag az UEFA férfi klubversenyeire korlátozódott, de a 2026–2027-es évadtól az európai szövetség kiterjeszti valamennyi UEFA-eseményre.

Bernd Neuendorf, a DFB elnöke hangsúlyozta: Németországban a lelátók fontos részét jelentik a szurkolói kultúrának és a stadionélménynek.

„A szurkolóinkkal folytatott párbeszédből tudjuk, mennyire erős az igény az állóhelyekre a nemzetközi mérkőzéseken” – mondta a sportvezető, aki hozzátette: éppen ezért az elmúlt években a nemzetközi válogatott mérkőzéseken és tornákon az állóhelyek újbóli bevezetését szorgalmazta.

Az állóhelyes jegyekre vonatkozó értékesítés már az őszi, Nemzetek Ligája-mérkőzéseket is érinti: a német válogatott szeptember 27-én Augsburgban a görögök, majd október 1-jén Münchenben a szerbek ellen lép pályára.

 

állóhelyes jegyek DFB német labdarúgó-válogatott Német Labdarúgó-szövetség
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