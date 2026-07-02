A Német Labdarúgó-szövetség megkérte Nagelsmannt, hogy mondjon le – sajtóhír

A Frankfurtban megtartott három és fél órás megbeszélés során Nagelsmann találkozott Bernd Neuendorf elnökkel, Rudi Völler sportigazgatóval és a Hans-Joachim Watzkéval, a Bundesliga elnökével is.

Nagelsmann-nak választ kellett adnia arra, hogy miért esett ki a csapat már a 32 között, Paraguay ellen. A Sky Sports szerint a konzultáció végén a szövetség vezérkara megkérte Nagelsmannt, hogy önként álljon fel a kispadról, máskülönben elbocsátják a pozíciójából. A döntést valószínűleg nem csütörtökön jelentik be.

A 38 éves tréner távozása esetén a legtöbben Jürgen Kloppot tartják a legalkalmasabbnak arra, hogy folytassa a szövetségi kapitányi munkát.

Könnyen lehet, hogy Klopp megszerzéséhez ki kell fizetni egy bizonyos összeget a Red Bullnak, az edző ugyanis a cégcsoportnál dolgozik: a futballklubok fejlődéséért felel.