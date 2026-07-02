Nemzeti Sportrádió

A Német Labdarúgó-szövetség megkérte Nagelsmannt, hogy mondjon le – sajtóhír

R. P.R. P.
2026.07.02. 18:38
null
Julian Nagelsmann és Jürgen Klopp – mellettem az utódom? (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Jürgen Klopp Julian Nagelsmann Németország
Csütörtök délelőtt jelenése volt Julian Nagelsmann-nak, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának a német szövetség (DFB) vezérkara előtt. A Bild információja szerint a három és fél órás megbeszélés végén Nagelsmannt megkérték, hogy mondjon le önként.

A Frankfurtban megtartott három és fél órás megbeszélés során Nagelsmann találkozott Bernd Neuendorf elnökkel, Rudi Völler sportigazgatóval és a Hans-Joachim Watzkéval, a Bundesliga elnökével is.

Nagelsmann-nak választ kellett adnia arra, hogy miért esett ki a csapat már a 32 között, Paraguay ellen. A Sky Sports szerint a konzultáció végén a szövetség vezérkara megkérte Nagelsmannt, hogy önként álljon fel a kispadról, máskülönben elbocsátják a pozíciójából. A döntést valószínűleg nem csütörtökön jelentik be.

A 38 éves tréner távozása esetén a legtöbben Jürgen Kloppot tartják a legalkalmasabbnak arra, hogy folytassa a szövetségi kapitányi munkát.

Könnyen lehet, hogy Klopp megszerzéséhez ki kell fizetni egy bizonyos összeget a Red Bullnak, az edző ugyanis a cégcsoportnál dolgozik: a futballklubok fejlődéséért felel.

 

foci vb 2026 Jürgen Klopp Julian Nagelsmann Németország
Legfrissebb hírek

Nincs meglepetés a spanyolok Ausztria elleni kezdőcsapatában

Foci vb 2026
5 perce

Még egy példa Mbappé, Kane és Messi extraklasszisára

Foci vb 2026
37 perce

Cristiano Ronaldo megtörhet egy több évtizedes átkot

Foci vb 2026
1 órája

Magyar edző, a korábbi sportriporter a vb-nyolcaddöntős neveltjéről

Foci vb 2026
2 órája

David Alaba pályafutásában kiemelt helye van a spanyolok elleni mérkőzésnek

Foci vb 2026
4 órája

Van, aki jobban hasonlít Erling Haalandra, mint Erling Haaland – a testvére az

Foci vb 2026
5 órája

Ilyen üzenetre nem számíthatott Haaland...

Foci vb 2026
5 órája

Vladimir Petkovic svájci múltja jelentős előny lehet az algériai válogatottnak

Foci vb 2026
6 órája
Ezek is érdekelhetik