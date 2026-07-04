A kolumbiai kapitány szerint még sok örömteli pillanattal tartoznak a szurkolóknak

Jhon Arias 14. percben szerzett találata elég volt Kolumbia győzelméhez és továbbjutásához, az egygólos sikert követően Néstor Lorenzo szövetségi kapitány elégedetten értékelt.

„A srácok nagyszerű meccset játszottak. Ghána kemény ellenfél volt, időnként beszorított minket, de megvolt a lehetőségünk arra, hogy lezárjuk a meccset.”

A szakember beszélt Luis Díazról, aki ezúttal lesgólig és egy nagy helyzetig jutott, kiemelve, hogy szerinte a következő meccsen már érvényes gólt szerez.

„Még sok örömteli pillanattal tartozunk a szurkolóknak.”

Carlos Queiroz a kényszerű cserével is magyarázta a ghánai vereséget.

„Amikor Senaya lejött a pályáról, a csapat veszített a figyelméből és a szervezettségéből. Alidu Seidunak kellett néhány perc a beállása után, hogy felvegye a ritmust, és ekkor kaptuk a gólt. Az előrejátunk sem volt olyan, mint amire számítottunk. Sok hibát követtünk el, ebből lekontráztak minket, és ahogy mondtam, az ellenfél is akkor szerzett vezetést, amikor nem voltunk elég szervezettek.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

KOLUMBIA–GHÁNA 1–0 (1–0)

Kansas City, Kansas City Stadion, 69 045 néző. Vezette: Clément Turpin (francia)

KOLUMBIA: C. Vargas – D. Munoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica – J. Arias (Quintero, 73.), Lerma, Puerta – J. Rodríguez (R. Ríos, a szünetben), J. Cordoba (L. Suárez, 8.), L. Díaz (Campaz, 90.). Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo

GHÁNA: Ati-Zigi – Senaya (Seidu, 13.), Luckassen, Opoku, G. Mensah – Partey – I. Williams (Fatawu, 62.), Yirenkyi (Adu, 79.), Sibo (E. Owusu, 62.), Semenyo – J. Ayew (Nuamah, 79.). Szövetségi kapitány: Carlos Queiroz

Gólszerző: J. Arias (14.)