Nemzeti Sportrádió

A szülővárosát sújtó földrengés áldozatainak segít a vb-t megjáró kolumbiai középpályás

2026.08.11. 17:29
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Jhon Arias nem csak az égiektől vár megoldást, ő maga is segít szülővárosának (Fotó: Getty Images)
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Jhon Arias Quibdo Kolumbia földrengés
A kolumbiai válogatottal a nyári labdarúgó-világbajnokságon is játszó Jhon Arias orvosi felszerelést és egészségügyi személyzetet szállító repülőgépet küld szülővárosába, a földrengés sújtotta Quibdóba.

Hétfő reggel az egész Kolumbiát sújtó 7.4-es erősségű földrengés epicentrumát Chocó megye fővárosában, Quibdóban, Jhon Arias válogatott labdarúgó szülővárosában lokalizálták. A futballista felesége szintén Quibdóból származik, és elmondta, hogy két bankszámlát is nyitottak, egyet Kolumbiában, egy másikat Brazíliában, hogy pénzt gyűjtsenek a rászorulóknak.

„Saját erőforrásainkból intézkedtünk egy repülőgépről, amely néhány óra múlva leszáll Quibdóban egészségügyi szakemberekkel és orvosi felszerelésekkel, hogy megpróbáljuk enyhíteni a régiónk egészségügyi válságát” – nyilatkozta Jhon Arias, aki klubszinten a brazil Palmeirasban kergeti a labdát. Felesége hozzátette, hogy „Chocó nagyon elszigetelt megye, ahol nincs ivóvíz, és az utakat folyamatosan lezárják az állapotuk miatt”.

Kolumbia egyik legszegényebb és legelhanyagoltabb megyéjében eddig 14 ember halt meg, összességében pedig már 169 áldozatot követelt a földmozgás.

Arias az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban nyáron megrendezett világbajnokságon a kolumbiaiak mind az öt mérkőzésén pályára lépett, Ghána ellen gólt is szerzett, az együttes a nyolcaddöntőben búcsúzott, miután tizenegyesekkel kikapott Svájctól.

 

Jhon Arias Quibdo Kolumbia földrengés
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