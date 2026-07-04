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Jhon Arias kapáslövésével jutott a nyolcaddöntőbe Kolumbia – videó
B. A. P.
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2026.07.04. 04:27
Jhon Arias góljával vezet Kolumbia (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026
gólvideó
Ghána
Kolumbia
A labdarúgó-világbajnokságon Kolumbia Jhon Arias révén verte Ghána a legjobb 32 között.
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A dél-amerikai válogatott készülhet Svájc ellen; Ghána teljesen veszélytelen volt kapura.
foci vb 2026
gólvideó
Ghána
Kolumbia
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