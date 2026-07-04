Nemzeti Sportrádió

Jhon Arias kapáslövésével jutott a nyolcaddöntőbe Kolumbia – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.07.04. 04:27
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Jhon Arias góljával vezet Kolumbia (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 gólvideó Ghána Kolumbia
A labdarúgó-világbajnokságon Kolumbia Jhon Arias révén verte Ghána a legjobb 32 között.

 

Foci vb 2026
41 perce

Jhon Arias gólja döntött, Kolumbiával lett teljes a nyolcaddöntő mezőnye

A dél-amerikai válogatott készülhet Svájc ellen; Ghána teljesen veszélytelen volt kapura.

 

 

foci vb 2026 gólvideó Ghána Kolumbia
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