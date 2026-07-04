Felsültek az afrikai csapatok, de hasítanak a dél-amerikaiak – statisztikák

Jhon Córdobát a nyolcadik percben sérülés miatt le kellett cserélni. A vb-k történelmében ő a legkorábban lecserélt kolumbiai játékos. Később Ghánából Marvin Senaya dőlt, ki így a világbajnokság történelmében először két csere is volt egy meccs első 13 percében.

Kolumbia Jhon Arias góljával ment tovább. Ő volt a második Palmeiras-játékos, aki gólt szerez a világbajnokságon, ilyenre pedig még sosem volt példa a történelemben. Ő a harmadik játékos, aki a brazil élvonalból érkezve gólt szerez a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. A gólpasszt a Córdoba helyére beálló Luis Suárez adta. Ezzel a világbajnokságok történelmében ő volt az a játékos, aki a legkorábban adott cserejátékosként gólpasszt.

2 - Esta é a primeira vez na história que dois jogadores diferentes do Palmeiras fazem gol numa mesma Copa do Mundo:



🇨🇴 Jhon Arias (Colômbia)

🇵🇾 Maurício (Paraguai)



Imponente. pic.twitter.com/nW7iEyqXGP — OptaJoao (@OptaJoao) July 4, 2026

Kolumbia legutóbbi öt vb-meccsét megnyerte afrikai csapat ellen, érdekesség, hogy mindegyik alkalommal egy góllal kerekedett felül.

Colombia have now won their last five games vs African competition at the World Cup, winning by the one goal each time:



◎ 1-0 vs Tunisia (1998)

◎ 2-1 vs Ivory Coast (2014)

◎ 1-0 vs Senegal (2018)

◎ 1-0 vs DR Congo (2026)

◉ 1-0 vs Ghana (2026)



Just scraping by. 😅 https://t.co/4rBBgrp1cO pic.twitter.com/5VcZ86Ym5h — Squawka (@Squawka) July 4, 2026

Azok után, hogy a csoportkörből tíz afrikai csapatból kilenc továbbment, a legjobb 32 között hét kiesett, csak Marokkó és Egyiptom ment tovább. Még nem volt olyan, hogy egy konföderációból hatnál több csapat búcsúzzon egy körben. Az eddigi rekord 1938-ban volt, amikor hat európai csapat esett ki a legjobb 16 között. Egyébként 88 mérkőzés ment le eddig, megszerzett pontok alapján a CONMEBOL csapatai teljesítenek a legjobban (a megszerzett pontok 62.3 százaléka), ezt követően jön Európa (58.5 százalék), majd a CONCACAF zóna (46 százalék) zárja a képzeletbeli dobogósok sorát. A dél-amerikai csapatok eddig ötször játszottak afrikai együttes ellen a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában, a mérleg 4–1 a CONMEBOL zónának. Ebből két győzelmet a mostani játéknapon aratott Argentína és Kolumbia. Az egyetlen afrikai győzelmet az 1990-es kameruni válogatott szállította.

CONMEBOL 4-1 CAF in World Cup knockout ties, after today's wins by Argentina and Colombia:



🇨🇲 Cameroon knock out Colombia (1990)

🇧🇷 Brazil knock out Ghana (2006)

🇺🇾 Uruguay knock out Ghana (2010)

🇦🇷 Argentina knock out Cabo Verde (2026)

🇨🇴 Colombia knock out Ghana (2026)… — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 4, 2026

A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói