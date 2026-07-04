Felsültek az afrikai csapatok, de hasítanak a dél-amerikaiak – statisztikák
Jhon Córdobát a nyolcadik percben sérülés miatt le kellett cserélni. A vb-k történelmében ő a legkorábban lecserélt kolumbiai játékos. Később Ghánából Marvin Senaya dőlt, ki így a világbajnokság történelmében először két csere is volt egy meccs első 13 percében.
Kolumbia Jhon Arias góljával ment tovább. Ő volt a második Palmeiras-játékos, aki gólt szerez a világbajnokságon, ilyenre pedig még sosem volt példa a történelemben. Ő a harmadik játékos, aki a brazil élvonalból érkezve gólt szerez a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. A gólpasszt a Córdoba helyére beálló Luis Suárez adta. Ezzel a világbajnokságok történelmében ő volt az a játékos, aki a legkorábban adott cserejátékosként gólpasszt.
Kolumbia legutóbbi öt vb-meccsét megnyerte afrikai csapat ellen, érdekesség, hogy mindegyik alkalommal egy góllal kerekedett felül.
Azok után, hogy a csoportkörből tíz afrikai csapatból kilenc továbbment, a legjobb 32 között hét kiesett, csak Marokkó és Egyiptom ment tovább. Még nem volt olyan, hogy egy konföderációból hatnál több csapat búcsúzzon egy körben. Az eddigi rekord 1938-ban volt, amikor hat európai csapat esett ki a legjobb 16 között. Egyébként 88 mérkőzés ment le eddig, megszerzett pontok alapján a CONMEBOL csapatai teljesítenek a legjobban (a megszerzett pontok 62.3 százaléka), ezt követően jön Európa (58.5 százalék), majd a CONCACAF zóna (46 százalék) zárja a képzeletbeli dobogósok sorát. A dél-amerikai csapatok eddig ötször játszottak afrikai együttes ellen a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában, a mérleg 4–1 a CONMEBOL zónának. Ebből két győzelmet a mostani játéknapon aratott Argentína és Kolumbia. Az egyetlen afrikai győzelmet az 1990-es kameruni válogatott szállította.
A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói