Nemzeti Sportrádió

Lezárult az egyenes kiesés szakasz első fordulója, kialakultak a nyolcaddöntő párosításai

P. GY. B. P. GY. B.
2026.07.04. 06:14
Spanyolország Portugália ellen készül (Fotó: Getty Images)
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Portugália foci vb 2026 Spanyolország
Kolumbia Ghána elleni 1–0-s sikerével véget ért a labdarúgó-világbajnokság 16 közé jutásért vívott szakasza, este már kezdődnek a nyolcaddöntők. Mutatjuk a párosításokat!
1.Július 4., szombat, 19.00
Houston, Houston Stadion		Kanada–MarokkóX–X
2.Július 4., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Paraguay–FranciaországX–X
3.Július 5., vasárnap, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–NorvégiaX–X
4.Július 6., hétfő, 2.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Mexikó–AngliaX–X
5.Július 6., hétfő, 21.00
Dallas, Dallas Stadion		Portugália–SpanyolországX–X
6.Július 7., kedd, 2.00
Seattle, Seattle Stadion		Egyesült Államok–BelgiumX–X
7.Július 7., kedd, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Argentína–EgyiptomX–X
8.Július 7., kedd, 22.00
Vancouver, BC Place		Svájc–KolumbiaX–X
nyolcaddöntő
Portugália foci vb 2026 Spanyolország
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