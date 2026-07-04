Lezárult az egyenes kiesés szakasz első fordulója, kialakultak a nyolcaddöntő párosításai

Kolumbia Ghána elleni 1–0-s sikerével véget ért a labdarúgó-világbajnokság 16 közé jutásért vívott szakasza, este már kezdődnek a nyolcaddöntők. Mutatjuk a párosításokat!

1. Július 4., szombat, 19.00

Houston, Houston Stadion Kanada–Marokkó X–X 2. Július 4., szombat, 23.00

Philadelphia, Philadelphia Stadion Paraguay–Franciaország X–X 3. Július 5., vasárnap, 22.00

New York, New York/New Jersey Stadion Brazília–Norvégia X–X 4. Július 6., hétfő, 2.00

Mexikóváros, Azték Stadion Mexikó–Anglia X–X 5. Július 6., hétfő, 21.00

Dallas, Dallas Stadion Portugália–Spanyolország X–X 6. Július 7., kedd, 2.00

Seattle, Seattle Stadion Egyesült Államok–Belgium X–X 7. Július 7., kedd, 18.00

Atlanta, Atlanta Stadion Argentína–Egyiptom X–X 8. Július 7., kedd, 22.00

Vancouver, BC Place Svájc–Kolumbia X–X nyolcaddöntő