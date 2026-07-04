Lezárult az egyenes kiesés szakasz első fordulója, kialakultak a nyolcaddöntő párosításai
Kolumbia Ghána elleni 1–0-s sikerével véget ért a labdarúgó-világbajnokság 16 közé jutásért vívott szakasza, este már kezdődnek a nyolcaddöntők. Mutatjuk a párosításokat!
|1.
|Július 4., szombat, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Kanada–Marokkó
|X–X
|2.
|Július 4., szombat, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Paraguay–Franciaország
|X–X
|3.
|Július 5., vasárnap, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Brazília–Norvégia
|X–X
|4.
|Július 6., hétfő, 2.00
Mexikóváros, Azték Stadion
|Mexikó–Anglia
|X–X
|5.
|Július 6., hétfő, 21.00
Dallas, Dallas Stadion
|Portugália–Spanyolország
|X–X
|6.
|Július 7., kedd, 2.00
Seattle, Seattle Stadion
|Egyesült Államok–Belgium
|X–X
|7.
|Július 7., kedd, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Argentína–Egyiptom
|X–X
|8.
|Július 7., kedd, 22.00
Vancouver, BC Place
|Svájc–Kolumbia
|X–X
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