Nemzeti Sportrádió

A FIFA már vizsgálódik az argentinok Falkland-szigetes molinója miatt

T. Z.T. Z.
2026.07.17. 10:14
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Fotó: Getty Images
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FIFA foci vb 2026 Falkland-szigetek Argentína
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) már vizsgálja az Argentína–Anglia (2–1) világbajnoki elődöntő után történteket, amikor is az argentin játékosok a lefújást követően egy „Las Malvinas son Argentinas” (A Falkland-szigetek Argentínáé) felirattal ellátott molinót emeltek a magasba és mutogattak a kamerába.

A nemzetközi szövetség közölte, hogy a fegyelmi bizottság már megkezdte a játékvezetői jelentések értékelését, és ezek alapján dönt majd a lehetséges szankciókról – számolt be róla pénteken a BBC.

Mint a cikkben írták, a brit kormány támogatja a vizsgálatot, hangsúlyozva, hogy a sportban nincs helye politikai üzeneteknek. Javier Milei argentin elnök ugyanakkor érthetőnek és magyarázhatónak nevezte a játékosok gesztusát.

Nem ez egyébként az első hasonló eset az argentin válogatott történelmében: mint arról írtunk, 2014-ben az argentin szövetséget már megbüntette a FIFA ugyanezen üzenet használata miatt, akkor 20 ezer fontot kellett befizetniük a közösbe.

Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy a BBC szerint Argentína vb-döntős szereplését természetesen semmilyen veszély nem fenyegeti a transzparens használata miatt, az érintett játékosok legfeljebb pénzbírságra vagy eltiltásra számíthatnak.

 

FIFA foci vb 2026 Falkland-szigetek Argentína
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