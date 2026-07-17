A FIFA már vizsgálódik az argentinok Falkland-szigetes molinója miatt

A nemzetközi szövetség közölte, hogy a fegyelmi bizottság már megkezdte a játékvezetői jelentések értékelését, és ezek alapján dönt majd a lehetséges szankciókról – számolt be róla pénteken a BBC.

Mint a cikkben írták, a brit kormány támogatja a vizsgálatot, hangsúlyozva, hogy a sportban nincs helye politikai üzeneteknek. Javier Milei argentin elnök ugyanakkor érthetőnek és magyarázhatónak nevezte a játékosok gesztusát.

Nem ez egyébként az első hasonló eset az argentin válogatott történelmében: mint arról írtunk, 2014-ben az argentin szövetséget már megbüntette a FIFA ugyanezen üzenet használata miatt, akkor 20 ezer fontot kellett befizetniük a közösbe.

Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy a BBC szerint Argentína vb-döntős szereplését természetesen semmilyen veszély nem fenyegeti a transzparens használata miatt, az érintett játékosok legfeljebb pénzbírságra vagy eltiltásra számíthatnak.