Nemzeti Sportrádió

Egyszer már megbüntette a FIFA az argentinokat, amiért a Falkland-szigetekről üzentek

R. D. P.R. D. P.
2026.07.16. 18:02
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A FIFA szabályzata tiltja az ilyen üzeneteket (Fotó: Getty Images)
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FIFA foci vb 2026 Anglia Falkland-szigetek Argentína
Az Egyesült Királyság üzleti minisztere, Peter Kyle szerint „teljesen helytelen” volt, hogy az argentin labdarúgó-válogatott játékosai politikai üzenetet hordozó transzparenst mutattak fel az Anglia elleni, 2–1-re megnyert világbajnoki elődöntőt követően. A FIFA egyelőre nem közölte, indít-e eljárást az ügyben, ugyanakkor hasonló eset miatt 2014-ben már megbüntette az argentin szövetséget.

A mérkőzés után több argentin futballista egy „Las Malvinas son Argentinas” („A Falkland-szigetek Argentínához tartoznak”) feliratú molinóval ünnepelt. A Falkland-szigetek brit tengerentúli területnek számítanak, hovatartozásuk régóta vita tárgya Anglia és Argentína között.

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Különleges molinóval ünnepelve üzentek az argentinok Anglia legyőzése után

„Egy perc csend a halott Anglia miatt.”

Peter Kyle a BBC Breakfast műsorában úgy fogalmazott, hogy a futballnak és a politikának külön kell maradnia egymástól.

„Teljesen helytelen volt. A világbajnokság egyik alapelve, hogy a politika nem keveredhet a futballal. Ez már a FIFA ügye, és elvárom, hogy alapos vizsgálatot folytasson” – mondta a brit miniszter.

A brit miniszterelnök szóvivője szintén reagált az esetre. „Lehet, hogy a világbajnokság nem a miénk, de a Falkland-szigetek igen.” Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság álláspontja változatlan, és továbbra is elkötelezett a szigetek mellett.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
Fotó: Getty Images

Nem először került hasonló ügy a FIFA elé. 2014-ben az Argentin Labdarúgó-szövetséget mintegy 20 ezer font pénzbírsággal sújtotta a nemzetközi szövetség, miután a válogatott egy Szlovénia elleni felkészülési mérkőzés előtt ugyanezzel a feliratú transzparenssel fotózkodott. A FIFA akkor politikai megnyilvánulásra és sportszerűtlen magatartásra hivatkozva szabott ki büntetést.

A FIFA egyelőre nem jelezte, hogy a mostani esetben indít-e fegyelmi eljárást, így az sem ismert, lehet-e bármilyen következménye az argentin válogatott számára a vasárnapi, Spanyolország elleni világbajnoki döntő előtt.

FIFA foci vb 2026 Anglia Falkland-szigetek Argentína
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