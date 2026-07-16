Egyszer már megbüntette a FIFA az argentinokat, amiért a Falkland-szigetekről üzentek

Peter Kyle a BBC Breakfast műsorában úgy fogalmazott, hogy a futballnak és a politikának külön kell maradnia egymástól.

„Teljesen helytelen volt. A világbajnokság egyik alapelve, hogy a politika nem keveredhet a futballal. Ez már a FIFA ügye, és elvárom, hogy alapos vizsgálatot folytasson” – mondta a brit miniszter.

A brit miniszterelnök szóvivője szintén reagált az esetre. „Lehet, hogy a világbajnokság nem a miénk, de a Falkland-szigetek igen.” Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság álláspontja változatlan, és továbbra is elkötelezett a szigetek mellett.

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Nem először került hasonló ügy a FIFA elé. 2014-ben az Argentin Labdarúgó-szövetséget mintegy 20 ezer font pénzbírsággal sújtotta a nemzetközi szövetség, miután a válogatott egy Szlovénia elleni felkészülési mérkőzés előtt ugyanezzel a feliratú transzparenssel fotózkodott. A FIFA akkor politikai megnyilvánulásra és sportszerűtlen magatartásra hivatkozva szabott ki büntetést.

A FIFA egyelőre nem jelezte, hogy a mostani esetben indít-e fegyelmi eljárást, így az sem ismert, lehet-e bármilyen következménye az argentin válogatott számára a vasárnapi, Spanyolország elleni világbajnoki döntő előtt.