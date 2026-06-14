Nemzeti Sportrádió

Vincenzo Montella: Mindent megtettünk

2026.06.14. 08:38
null
Anadolu via AFPVincenzo Montella (szemben, fotó: AFP)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Törökország Ausztrália Vincenzo Montella

 

„A taktikai várakozásainknak megfelelően alakult a mérkőzés, tudtuk, hogy az ellenfél beáll védekezni és kivárásra játszik majd. Kontratámadásokra építettek, a két kapott gól után nagyon elkeseredtünk. Nagy szívvel, jó szellemben játszottunk, ha ez a folytatásban is így lesz, az eredmények is jönni fognak. A következő meccsen már jobban fogunk teljesíteni. Mindent megtettünk, de nem tudtunk gólt szerezni. Ha sikerült volna betalálni, nagyon más lett volna a mérkőzés” – idézi a törökök olasz szövetségi kapitányát, Vincenzo Montellát a yenicaggazetesi.com az ausztráloktól elszenvedett 20-s vereség után.  

 

foci vb 2026 vb 2026 Törökország Ausztrália Vincenzo Montella
Legfrissebb hírek

Vb 2026: hét gól született a harmadik játéknapon – videós összefoglalók

Foci vb 2026
10 perce

Ha török vb-rajt, akkor vereség

Foci vb 2026
21 perce

Így nézett ki az ausztrálok védekezése Törökország ellen

Foci vb 2026
36 perce

Harminc lövés/fejes sem volt elég a törököknek a gólhoz

Foci vb 2026
40 perce

Amerikai pite: halott a Joga Bonito? – a 3. vb-játéknap kibeszélője

Foci vb 2026
48 perce

Ausztrália kihagyott helyzet nélkül nyert 2–0-ra Törökország ellen

Foci vb 2026
53 perce

Itt egy újabb meglepetés, Ausztrália két góllal verte a törököket

Foci vb 2026
55 perce

Connor Metcalfe betalál, két gól az ausztrál előny!

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik