Vincenzo Montella: Mindent megtettünk

„A taktikai várakozásainknak megfelelően alakult a mérkőzés, tudtuk, hogy az ellenfél beáll védekezni és kivárásra játszik majd. Kontratámadásokra építettek, a két kapott gól után nagyon elkeseredtünk. Nagy szívvel, jó szellemben játszottunk, ha ez a folytatásban is így lesz, az eredmények is jönni fognak. A következő meccsen már jobban fogunk teljesíteni. Mindent megtettünk, de nem tudtunk gólt szerezni. Ha sikerült volna betalálni, nagyon más lett volna a mérkőzés” – idézi a törökök olasz szövetségi kapitányát, Vincenzo Montellát a yenicaggazetesi.com az ausztráloktól elszenvedett 20-s vereség után.