Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Neymar nem utazik el a Haiti elleni mérkőzésre

2026.06.18. 17:29
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Neymar a második csoportmeccsen sem tud pályára lépni (Fotó: Getty Images)
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Nem játszik pénteken a Haiti elleni világbajnoki mérkőzésen Neymar, a brazilok sztárja, mert sérülése után még mindig nem hadra fogható.

A 34 éves támadó kedden és szerdán tréningezett a brazilok New York melletti főhadiszállásán, de helyszíni beszámolók szerint látható volt, hogy nincs tökéletes állapotban. A Santos olimpiai bajnok futballistája – akinek május 17-én sérült meg a jobb vádlija – így marad a bázison, és televízión keresztül nézi a társait.

Az ötszörös világbajnok brazilok a C-csoportban 1–1-es döntetlennel kezdték a tornát Marokkó ellen, míg Haiti Skóciától kapott ki 1–0-ra.

Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–Marokkó1–1
Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–Skócia0–1
Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–Marokkó 
Június 20., szombat, 2.30
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–Haiti 
Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–Brazília 
Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–Haiti 
C-CSOPORT

 

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