Vb 2026: Neymar nem utazik el a Haiti elleni mérkőzésre

A 34 éves támadó kedden és szerdán tréningezett a brazilok New York melletti főhadiszállásán, de helyszíni beszámolók szerint látható volt, hogy nincs tökéletes állapotban. A Santos olimpiai bajnok futballistája – akinek május 17-én sérült meg a jobb vádlija – így marad a bázison, és televízión keresztül nézi a társait.

Az ötszörös világbajnok brazilok a C-csoportban 1–1-es döntetlennel kezdték a tornát Marokkó ellen, míg Haiti Skóciától kapott ki 1–0-ra.