Vb 2026: Neymar nem utazik el a Haiti elleni mérkőzésre

Nem játszik pénteken a Haiti elleni világbajnoki mérkőzésen Neymar, a brazilok sztárja, mert sérülése után még mindig nem hadra fogható.
A 34 éves támadó kedden és szerdán tréningezett a brazilok New York melletti főhadiszállásán, de helyszíni beszámolók szerint látható volt, hogy nincs tökéletes állapotban. A Santos olimpiai bajnok futballistája – akinek május 17-én sérült meg a jobb vádlija – így marad a bázison, és televízión keresztül nézi a társait.
Az ötszörös világbajnok brazilok a C-csoportban 1–1-es döntetlennel kezdték a tornát Marokkó ellen, míg Haiti Skóciától kapott ki 1–0-ra.
|Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Brazília–Marokkó
|1–1
|Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion
|Haiti–Skócia
|0–1
|Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion
|Skócia–Marokkó
|Június 20., szombat, 2.30
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Brazília–Haiti
|Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Skócia–Brazília
|Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Marokkó–Haiti
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