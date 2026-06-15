Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: nem érkeztek meg időben Miamiba az uruguayiak

2026.06.15. 10:36
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Uruguay a nemzetközi szövetséget (FIFA) hibáztatja a késésért (Fotó: Getty)
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FIFA foci vb 2026 Uruguay
Az eredeti tervekkel ellentétben az uruguayi labdarúgó-válogatott nem tudott vasárnap időben megérkezni Miamiba, ahol magyar idő szerint hétfő éjféltől vívja első világbajnoki mérkőzését a szaúdiakkal. A dél-amerikai küldöttség a nemzetközi szövetséget (FIFA) hibáztatja a késésért.

Az uruguayiak a mexikói Playa del Carmenben edzenek, onnan repültek volna Floridába. A szállításukra kijelölt gép adminisztratív problémák miatt nem szállhatott fel Cancúnból – nem fogadták volna a járművet az Egyesült Államokban –, ezért aztán új járatot kellett keresni. Az értük küldött gép Floridából indult, a gárda vasárnap végül még Mexikóban tréningezett.

A csúszás miatt a délutáni – amúgy kötelező – helyi sajtótájékoztatót este fél kilenc után tartották meg.

A 48 csapatos vb-n a FIFA a felelőse az együttesek helyszínek közötti utaztatásának.

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