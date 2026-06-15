Vb 2026: nem érkeztek meg időben Miamiba az uruguayiak

Az uruguayiak a mexikói Playa del Carmenben edzenek, onnan repültek volna Floridába. A szállításukra kijelölt gép adminisztratív problémák miatt nem szállhatott fel Cancúnból – nem fogadták volna a járművet az Egyesült Államokban –, ezért aztán új járatot kellett keresni. Az értük küldött gép Floridából indult, a gárda vasárnap végül még Mexikóban tréningezett.

A csúszás miatt a délutáni – amúgy kötelező – helyi sajtótájékoztatót este fél kilenc után tartották meg.

A 48 csapatos vb-n a FIFA a felelőse az együttesek helyszínek közötti utaztatásának.