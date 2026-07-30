Bekeményít az UEFA, a tagországok bojkottálnák a FIFA-rendezvényeket

„Az UEFA és nemzeti szövetségei nem vesznek részt a FIFA versenyein” – közölte az UEFA csütörtökön az 55 tagország részvételével tartott sürgős online ülést követően.

A stratégiai egyeztetést azért hívták össze, hogy ellensúlyozzák Gianni Infantino FIFA-elnök ajánlatát, amelynek értelmében a szervezet mind a 211 tagszövetsége 20 millió dollárhoz juthatna, amennyiben szeptember közepéig elfogadja a feltételeket.

A FIFA kedden azt jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat (férfi és női, válogatott és klub-vb) egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a FIFA lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, és a 211 tagszövetség is részesedéshez jutna.

Az UEFA már akkor éles kritikával reagált az ötletre, szerinte ezzel a FIFA átlépne egy határt.

„A labdarúgás lelke és irányítása nem árucikk, különösen nem akkor, ha teljes az átláthatatlanság azt illetően, hogy ki húzhat ebből anyagi hasznot. Senki sem tulajdonosa a labdarúgásnak. Nem a FIFA joga, hogy eladja azt” – írta még kedden az UEFA.

Szakemberek egybehangzó véleménye szerint egy ilyen megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése felé vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt.

A FIFA-tervek kidolgozásában Donald Trump amerikai elnök kormányzatának köreiből is részt vettek. Sajtóértesülések szerint Joshua Kushner üzletember és befektető - akinek testvére beházasodott a Trump családba - folytat tárgyalásokat arról, hogy az egyik tőkealapján keresztül ő vezényelje le a befektetést.

Egy ilyen megállapodás Gianni Infantino FIFA-elnök szerepére is hatással lenne: amennyiben a modellt megvalósítanák, az 56 éves sportvezető – a várhatóan 2031-ig tartó utolsó mandátumának lejárta után – akár vezérigazgatói minőségben irányíthatná az új szervezetet.

Infantino már 2018-ban is hasonló terveket dédelgetett, amikor szaúdi befektetők bevonásával kívánt tető alá hozni több milliárd dolláros megállapodást a klubvilágbajnokság és egy globális Nemzetek Ligája érdekében. Az a javaslat azonban nem kapott kellő támogatást a FIFA-n belül, így végül nem valósult meg.

A következő FIFA-versenyre éppen Európában kerül sor: szeptember 5-től Lengyelország ad otthont az U20-as női világbajnokságnak.