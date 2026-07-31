Nemzeti Sportrádió

FIFA: Senki sem árusítja ki a futballt!

2026.07.31. 09:44
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Francia szurkolók a vb-n a Franciaország–Marokkó negyeddöntőn (Fotó: Getty Images)
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FIFA UEFA CONCACAF Gianni Infantino
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) reagált az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) és az észak- és közép-amerikai, valamint a karibi térség 41 futballszövetségét tömörítő CONCACAF bojkottfenyegetésére, amelyet akkor váltanának be, ha a FIFA véghez viszi a tervét, és magántőke bevonásával értékesíti az égisze alatt zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét.

A FIFA kedden azt jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat (férfi és női, válogatott és klub-vb) egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a FIFA lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, és a 211 tagszövetség is részesedéshez jutna.

Az UEFA már akkor éles kritikával reagált az ötletre, csütörtökön pedig már bojkottal fenyegetett a CONCACAF-fal együtt.

Erre reagált most a FIFA.

„Tiszteletben tartjuk a visszajelzéseket és az aggodalmat, és megerősítjük, hogy készek vagyunk a demokratikus eszmecserére – közölte a FIFA a közleményében. – Ezzel biztosítjuk, hogy a tagországok képesek lesznek arra, hogy a tények alapján szavazzanak. Senki sem adja el a futballt. A FIFA sohasem foglalkozna ilyesmivel.”

Gianni Infantino, a FIFA elnöke korábban bejelentette, hogy a tagországok 40 millió dollárt kapnak, ha támogatják a javaslatot. Infantino szeptember 19-ét adta meg határidőnek, hozzátéve, hogy ha egy tagország addig elfogadja az ajánlatot, akkor máris kap 20 millió dollárt.

Szakemberek egybehangzó véleménye szerint egy ilyen megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése felé vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt.

A FIFA-tervek kidolgozásában Donald Trump amerikai elnök kormányzatának köreiből is részt vettek. Sajtóértesülések szerint Joshua Kushner üzletember és befektető – akinek testvére beházasodott a Trump családba – folytat tárgyalásokat arról, hogy az egyik tőkealapján keresztül ő vezényelje le a befektetést.

Egy ilyen megállapodás Gianni Infantino FIFA-elnök szerepére is hatással lenne: ha a modellt megvalósítanák, az 56 éves sportvezető – a várhatóan 2031-ig tartó utolsó mandátumának lejárta után – akár vezérigazgatói minőségben irányíthatná az új szervezetet.

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Távol maradnak Európa, illetve az észak- és közép-amerikai, valamint a karibi térség országai a FIFA-tornáktól, ha Infatinóék magántőke bevonásával értékesítenék a kereskedelmi jogok egy részét.

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