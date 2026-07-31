FIFA: Senki sem árusítja ki a futballt!

A FIFA kedden azt jelentette be, hogy a jövőbeli világbajnokságokat (férfi és női, válogatott és klub-vb) egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a FIFA lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, és a 211 tagszövetség is részesedéshez jutna.

Az UEFA már akkor éles kritikával reagált az ötletre, csütörtökön pedig már bojkottal fenyegetett a CONCACAF-fal együtt.

Erre reagált most a FIFA.

„Tiszteletben tartjuk a visszajelzéseket és az aggodalmat, és megerősítjük, hogy készek vagyunk a demokratikus eszmecserére – közölte a FIFA a közleményében. – Ezzel biztosítjuk, hogy a tagországok képesek lesznek arra, hogy a tények alapján szavazzanak. Senki sem adja el a futballt. A FIFA sohasem foglalkozna ilyesmivel.”

Gianni Infantino, a FIFA elnöke korábban bejelentette, hogy a tagországok 40 millió dollárt kapnak, ha támogatják a javaslatot. Infantino szeptember 19-ét adta meg határidőnek, hozzátéve, hogy ha egy tagország addig elfogadja az ajánlatot, akkor máris kap 20 millió dollárt.

Szakemberek egybehangzó véleménye szerint egy ilyen megállapodás fokozhatná a nyomást a világbajnokság mezőnyének további bővítése felé vagy a jelenleginél gyakoribb megrendezés irányába. Az idei férfi vb-n a korábbi 32 helyett már 48 válogatott vett részt.

A FIFA-tervek kidolgozásában Donald Trump amerikai elnök kormányzatának köreiből is részt vettek. Sajtóértesülések szerint Joshua Kushner üzletember és befektető – akinek testvére beházasodott a Trump családba – folytat tárgyalásokat arról, hogy az egyik tőkealapján keresztül ő vezényelje le a befektetést.

Egy ilyen megállapodás Gianni Infantino FIFA-elnök szerepére is hatással lenne: ha a modellt megvalósítanák, az 56 éves sportvezető – a várhatóan 2031-ig tartó utolsó mandátumának lejárta után – akár vezérigazgatói minőségben irányíthatná az új szervezetet.