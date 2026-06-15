A belgáknál dolgozó Balog Tibor szerint Thibaut Courtois nagy tornája jön

KEVÉS MAGYAR SZAKEMBER ismeri jobban a belga labdarúgást Balog Tibornál: a korábbi, 37-szeres válogatott labdarúgó harminchárom esztendővel ezelőtt, 1993-ban igazolt át az RSC Charleroi csapatához, a szurkolók nagy kedvencének számított, és egy rövid izraeli időszakot leszámítva azóta is az országban él. A belga bajnokság legutóbbi idényében a 12. helyen záró Leuven másodedzőjeként dolgozott, jól ismeri a kerettagokat, ám ha egyetlen játékost kell megneveznie, hogy kitől vár sokat a világbajnokságon, a földkerekség egyik legjobb kapusának tartott Thibaut Courtois-t említi.

Balog Tibor (Fotó: AFP)

„A belga emberek sokat remélnek a kedvencektől a világbajnokságon, igaz, azzal is tisztában vannak, annyit nem remélhetnek, mint az úgynevezett aranygenerációtól… – indította a beszélgetést a „Róka" becenevű korábbi futballista. – Abból a korosztályból maradt hírmondónak még néhány spíler, többek között Romelu Lukakura vagy Kevin De Breuyne-re gondolok, a rájuk jellemző győztes mentalitás még sokat érhet. Néhány napja Tunézia ellen játszott felkészülési meccset a válogatott, mégpedig azért, mert az afrikai csapat hasonló stílust képvisel mint Egyiptom: a vége öt nullás győzelem lett. A szakmai stábnak jelentős fejtörést okoz, hogy a Sporting belső védője, Zeno Debast sérülése miatt még nem tudott a csapattal edzeni, ám benn maradt a keretben, mert úgy látják, a tornán lehet esély a játékára. Több újságíróval is beszéltem, a vélemények egybecsengenek olyan tekintetben, hogy négy, kettő, három, egyes felállást valószínűsítenek, de én sokkal inkább arra vagyok kíváncsi, ha valamilyen váratlan helyzet adódik, esetleg hátrányból kell futballozni, mi lehet a reakció. A szakma óvatosabban fogalmaz, amikor az esélyekről esik szó, a nyolc közé várja a válogatottat, a szurkolók viszont szabadabbra engedik a fantáziájukat, és azt remélik, akár egy körrel tovább, a legjobb négyig is eljuthat az együttes. Ebben lehet nagy segítség Thibaut Courtois – olyan érzésem van, hogy a Real Madrid világklasszisának kiemelkedően jó tornája lesz."

Talán sokan emlékeznek, négy évvel ezelőtt, a 2022-es katari tornán Belgium már a csoportkört sem élte túl. Az első meccsén ugyan 1–0-ra legyőzte Kanadát, utána viszont 2–0-s vereséget szenvedett Marokkótól, a Horvátország elleni 0–0 pedig csak a csoport harmadik helyének a megszerzéséhez volt elegendő. Nem kérdés, Rudi Garcia szövetségi kapitány minőségi játékosok közül válogathat, ám nagy kérdés, hogy a kiváló egyéni képességű labdarúgók mennyire lesznek majd csapatként hatékonyak.

„A védelem viszonylag stabilnak tűnik, de azért kíváncsi vagyok, Rudi Garciának van-e B-terve, ha valamiért más szerkezetben kell futballozni, mint amit megszokhattunk a csapattól – folytatta Balog Tibor. – Egyiptom ellen kulcsfontosságú lesz Mohamed Szalah semlegesítése, bár a formája lefelé ível, olyan támadó, aki meg tudja nyerni a mérkőzést, aki a különbséget jelentheti. Rajta elvesztheti, de meg is nyerheti a találkozót Belgium, ugyanis a visszarendeződében nem igazán hatékony, a védekezés nem az erőssége. A belga bajnokságól jól ismerem Brandon Mechelét, a Club Brugge belső védőjét: olyan futballista, akiről észre sem veszed, hogy ott van, de leveszi az ellenfél kilencesét a pályáról. Csapattársa, Hans Vanaken nagyon intelligens labdarúgó, magas, jól fejel, falja a kilométereket, ugyanakkor védekező középpályásként nem könnyű bekerülni a kezdőbe. Közel áll a szívemhez az a játékstílus, amit az Arsenallal bajnok Leandro Trossard képvisel, jó idénye volt Jérémy Dokunak a Manchester City-ben és Youri Tielemansnak az Aston Villában, és ha a válogatott legyőzi Egyiptomot, a siker olyan tartást adhat, mely később csoportgyőzelmet érhet."

A BELGA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Senne Lammens (Manchester United – Anglia), 13 Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)

Védők: 2 Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), 3 Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Németország), 4 Brandon Mechele (Club Brugge), 5 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Thomas Meunier (Lille – Franciaország), 16 Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), 18 Joaquin Seys (Club Brugge), 21 Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 Nathan Ngoy (Lille – Franciaország)

Középpályások: 6 Axel Witsel (Girona – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), 8 Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 20 Hans Vanaken (Club Brugge), 23 Nicolas Raskin (Rangers FC – Skócia), 24 Amadou Onana (Aston Villa – Anglia)

Támadók: 9 Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), 10 Leandro Trossard (Arsenal – Anglia), 11 Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 14 Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), 17 Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 19 Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), 22 Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), 26 Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország),

Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ, NAPI PROGRAM

E-CSOPORT

1.00: Elefántcsontpart–Ecuador, Philadelphia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

F-CSOPORT

4.00: Svédország–Tunézia, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

G-CSOPORT

21.00: Belgium–Egyiptom, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 3.00: Irán–Új-Zéland, Inglewood (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

H-CSOPORT

18.00: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Kedd, 0.00: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!