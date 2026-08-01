„Azonosítanunk kell a felelősöket, és el kell számoltatnunk őket” – az UEFA már nem bízik Infantinóban

Mint ismert, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA) tíz éve elnöklő Infantino – szombat hajnalban közleményben elvetett – tervének lényege az volt, hogy a jövőbeli világbajnokságokat (férfi és női, válogatott és klub-vb) egy húszmilliárd dollár alaptőkével létrehozandó cégen keresztül rendeznék meg, amelyben a FIFA nem kizárólagos, hanem csak többségi (70-80 százalékos) tulajdonos lett volna. A jogok külső befektetőnek történő értékesítéséből befolyt pénzből a 211 tagszövetség mindegyike 20 millió dollárhoz jutott volna, ha szeptember közepéig elfogadja a feltételeket. A terv kidolgozásában Donald Trump amerikai elnök kormányzatának köreiből is részt vettek. Sajtóértesülések szerint a Joshua Kushner üzletemberhez és befektetőhöz – az ő testvére, Jared vőként a Trump család tagja – köthető tőkealap lett volna a kisebbségi tulajdonos.

„Azonosítanunk kell a felelősöket, és el kell számoltatnunk őket – folytatódik az európai szövetség közleménye. – Az elkövetkező hetekben az UEFA saját körein belül és más konföderációkkal szorosan együttműködve átgondolja, hogyan történhetett ez meg, és kidolgoz egy tervet, hogy ilyesmi többé ne fordulhasson elő. Ennek a vizsgálatnak alaposnak és lényegre törőnek kell lennie. Egyetlen lehetőséget sem szabad kizárni. A jelenlegi FIFA-vezetőség nemcsak az UEFA, hanem a futballcsalád számos más tagjának a bizalmát is elvesztette.”

A közlemény felidézi, hogy Infantino 2016-os elnökjelölti kampánya során egyrészt átláthatóságot ígért, másrészt azt, hogy a FIFA pénzének – „amely nem a FIFA-elnök pénze, hanem a tiétek, a nemzeti szövetségeké” – a futball fejlődését kell szolgálnia, semmi mást.

„Egyik ígéretét sem tartotta be. Ez a háttérben megkötött, homályos alku, amelyet kieszelt és megpróbált keresztülerőltetni, egyáltalán nem volt átlátható” – folytatódik az írás.

Az UEFA ígéri, aktív szerepet vállal abban, hogy a FIFA számláin pihenő több mint ötmilliárd dolláros tartalékot igazságosabban, az eddigiektől eltérő módon használják fel a tagszövetségek támogatására.

„Azonban nincs szükség a családi ezüst kiárusítására. Most győzött a futball. De ezzel nem érhet véget a történet. A javaslatot elvetették. A feladat, a FIFA iránti bizalom helyreállítása csak most kezdődik.”