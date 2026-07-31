Nemzeti Sportrádió

A FIFA augusztus 14-én dönt a 64 csapatos létszámbővítésről

2026.07.31. 15:08
null
Fotó: Getty Images
Címkék
FIFA vb 2030 Gianni Infantino
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a tervek szerint augusztus 14-én dönt arról, hogy 64 csapatosra bővítse-e a világbajnokság mezőnyét.

A FIFA egy független ügynökséget bízott meg azzal, hogy „tesztelje a piaci igényt, a lépés esetleges következményeit, köztük annak kereskedelmi vonzatait”.

A szervezet hozzátette: a szurkolói visszajelzések fontosak, de a tanulmány célja nem a drukkerek, vagy a közvetlen fogyasztók reakcióinak elemzése, hanem a piaci viszonyok tisztázása.

„Az elemzésnek tisztáznia kell, hogy egy esetleges 64 csapatos torna erősíti-e a futballgazdaságot, vagy ehelyett a világbajnokság felhígulását, a versenynaptár túlzsúfoltságát, a szervezés túlbonyolítását és a túltelítődést okozza-e.” – jelezte a FIFA.

A tervek szerint a mostani 48 válogatott helyett már a következő, 2030-as vb-n 64 csapat vehetne részt. Hírügynökségi beszámolók alapján a FIFA jövő péntekig várja az ügynökségi értékelést, s a szervezet egy héttel később dönthet arról, hány együttes szerepelhet a következő tornán.

A 2030-as vb Marokkóban, Spanyolországban és Portugáliában lesz, de az első világbajnokság 100. évfordulójának tiszteletére rendeznek egy-egy összecsapást Uruguayban, Argentínában és Paraguayban is.

 

FIFA vb 2030 Gianni Infantino
Legfrissebb hírek

Nem tetszik neki az elnök terve, azonnali hatállyal lemondott Infantino főtanácsadója

Minden más foci
2 órája

FIFA: Senki sem árusítja ki a futballt!

Minden más foci
5 órája

Bekeményít az UEFA és a CONCACAF, a tagországok bojkottálnák a FIFA-rendezvényeket

Minden más foci
21 órája

A PSG elnöke jelenthetné a változást a futball világában az európai vezetők szerint

Minden más foci
Tegnap, 13:32

A FIFA fegyelmi eljárást indított az argentin szövetség ellen

Foci vb 2026
2026.07.29. 21:45

„A FIFA nem folytathatja tovább sportágunk felhasználását a saját és barátai meggazdagodása érdekében” – újabb közleményt adott ki az UEFA

Foci vb 2026
2026.07.29. 16:51

A FIFA milliárdokért értékesítené befektetőknek a tornák jogait, az UEFA máris reagált

Foci vb 2026
2026.07.28. 18:46

A zöld-foki-szigeteki balhátvéd gólját választották meg a vb legszebb találatának – videó

Foci vb 2026
2026.07.27. 19:01