Gianni Infantino meghátrált, nem árusítják ki a világbajnokságot

„Figyelmesen meghallgatva az összes véleményt, világossá vált, hogy a projekt olyan mértékű megosztottságot váltott ki, amely a támogatás szintjétől függetlenül már nem szolgálja az eredetileg kitűzött célt – olvasható a közleményben. – Célunk mindig is az volt, és mindig is az lesz, hogy egyetértésben fejlődjünk. Ezt figyelembe véve ezt a javaslatot nem visszük tovább.”

A közlemény megismétli a FIFA meggyőzőnek szánt érvét, amely szerint a külső tulajdonost is bevonó FIFA Forward Enterprise létrehozásával alapot akartak teremteni a tagszövetségek és a sportág további fejlődéséhez.

A kritikusok köreiben a „világbajnokság kiárusításaként” kezelt ötletet leghangosabban az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) ellenezte, de csatlakozott és bojkottal fenyegetőzött az észak- és közép-amerikai országok, valamint a karibi térség szövetségeit tömörítő CONCACAF is (lásd mellékelt korábbi cikkeinket), sőt pénteken tiltakozásul azonnali hatállyal lemondott Infantino főtanácsadója, Carlos Cordeiro is – ez az ellenállás a jelek szerint már sok volt az újraválasztásáért is kampányoló FIFA-elnök számára.

„Továbblépve az a szándékom, hogy a következő napokban és hetekben újra egységet teremtsek a futballt szívügyének tekintő összes érdekelt között, mindezt azzal a céllal, hogy a sportág fejlődjön mindenhol, különösen azokban az országokban, amelyeknek a leginkább szükségük van a támogatásunkra” – zárul a közlemény.

Az Infantino-terv lényege az volt, hogy a jövőbeli világbajnokságokat (férfi és női, válogatott és klub-vb) egy húszmilliárd dollár alaptőkével létrehozandó cégen keresztül rendeznék meg, amelyben a FIFA nem kizárólagos, hanem csak többségi (70-80 százalékos) tulajdonos lett volna. A jogok külső befektetőnek történő értékesítéséből befolyt pénzből a 211 tagszövetség mindegyike 20 millió dollárhoz jutott volna, ha szeptember közepéig elfogadja a feltételeket.

A terv kidolgozásában Donald Trump amerikai elnök kormányzatának köreiből is részt vettek. Sajtóértesülések szerint a Joshua Kushner üzletemberhez és befektetőhöz – az ő testvére, Jared vőként a Trump család tagja – köthető tőkealap lett volna a kisebbségi tulajdonos.