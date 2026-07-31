Nemzeti Sportrádió

Nem tetszik neki az elnök terve, azonnali hatállyal lemondott Infantino főtanácsadója

K. Zs.K. Zs.
2026.07.31. 13:21
Donald Trump amerikai elnök mögött balról Gianni Infantino, Marco Rubio külügyminiszter és Carlos Cordeiro (Fotó: Getty Images)
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FIFA foci-vb Carlos Cordeiro
Tiltakozásul a labdarúgó-világbajnokság kereskedelmi jogainak áruba bocsátását kilátásba helyező terv ellen, Carlos Cordeiro pénteken bejelentette, hogy a továbbiakban nem kíván Gianni Infantino FIFA-elnök főtanácsadójaként dolgozni.

„Hadd tegyem világossá: semmiféle szerepem sincs ebben az előterjesztésben, és egyértelműen ellenzem – fogalmazott közleményében Carlos Cordeiro. – Ez rossz üzlet a FIFA tagállamainak, rossz üzlet a futballnak, és hosszú távon rosszat tesz a játéknak.”

Főtanácsadóként – és aligha függetlenül attól, hogy korábban vezette az Egyesült Államok labdarúgó-szövetségét – Cordeiro sokszor elkísérte Gianni Infantino FIFA-elnököt Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tárgyalásaira az utóbbi években, és szintén tanácsadói minőségben ő képviselte a szakmát a Fehér Ház világbajnokságra felállított akciócsoportjában.

„Nem maradhatok, ha a FIFA azon gondolkodik, hogy áruba bocsátja a világbajnokság tulajdonjogának egy részét – írta a pénzügyi szférából érkező, többek között a tekintélyes Goldman Sachsnek is dolgozó Cordeiro. – A futball az életem része, és mivel több mint harmincöt évet töltöttem a bankszektorban, pontosan ismerem a tulajdonjog értékét, és tudom azt is, milyen következményekkel járhat egy részének az eladása. Ezért is állítom, hogy vissza kell utasítani ezt az ajánlatot.”

Mint ismert, a FIFA kedden bejelentette, hogy a jövőbeli világbajnokságokat (férfi és női, válogatott és klub-vb) egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a FIFA lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, és a 211 tagszövetség is részesedéshez jutna. A legnagyobb összeggel befektető külső tulajdonos a Donald Trump veje, Jared Kushner testvéréhez, Joshua Kushnerhez köthető alap lehet.

Cordeiro úgy fogalmaz: a FIFA-nak rendkívüli pénzügyi forrásai vannak már most is, hatalmas vagyonon ül, nincs tartozása, így indokolatlan külső partner bevonása a tulajdonosi körbe – ellenben potenciális jövőbeli terheket ró a sportágra, különösebb indok nélkül.

„Ez az előterjesztés nagy kihívás a FIFA jövőjét illetően. Gondos tanulmányozása után arra jutottam, hogy a továbbiakban nem dolgozhatok a FIFA elnökének főtanácsadójaként. Azonnali hatállyal lemondtam – írta Cordeiro, aki úgy emlékszik vissza az elmúlt öt évre, hogy Infantino mellett egy elkötelezett, tekintélyes tanácsadói csapat tagjaként dolgozott. – Remélem, hogy ők is felemelik a szavukat, mert ilyen horderejű döntéseknél a futball érdekeit kell szem előtt tartani, nem pedig azokét, akik profitálni akarnak belőle.”

Mint megírtuk, az elsők között az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szólalt fel a terv ellen, csatlakozott hozzá a CONCACAF is, és bár a FIFA közleményben reagált – benne: „senki sem adja el a futballt, a FIFA sohasem foglalkozna ilyesmivel” –, a botránnyá terebélyesedő eseménysor alighanem jelentősen befolyásolja Infantino újraválasztási kampányát is.

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Távol maradnak Európa, illetve az észak- és közép-amerikai, valamint a karibi térség országai a FIFA-tornáktól, ha Infatinóék magántőke bevonásával értékesítenék a kereskedelmi jogok egy részét.

FIFA: Senki sem árusítja ki a futballt!

A Gianni Infantino vezette szervezet tiszteletben tartja a visszajelzéseket, de nem hátrál meg.

 

 

FIFA foci-vb Carlos Cordeiro
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