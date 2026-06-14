Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: négy iráni megkapta az amerikai vízumot

2026.06.14. 12:03
Az irániak Mexikóban is komoly biztonsági intézkedések között készülnek (Fotó: Getty Images)
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Egyesült Államok foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Irán vízum
Négy iráni hivatalos személy megkapta az amerikai vízumot, így csatlakozhat a labdarúgó-világbajnokságon szereplő és Mexikóban állomásozó küldöttséghez.

 

A BBC szerint a technikai stáb egyik tagjának, egy elemzőnek és a futballszövetség nemzetközi osztálya két alkalmazottjának a kérelmét bírálták el utóbb kedvezően. Ugyanakkor a delegáció több tagjának továbbra is vízumgondjai vannak, és Mexikóba érkezve, ahol a válogatott edzőbázisa található, új kérelmet nyújtottak be, hogy beléphessenek az Egyesült Államok területére. Hat iráni vízumigényét viszont ismét elutasították, köztük a perzsa állam labdarúgó-szövetségének elnökéét, Mehdi Tajét.

Az iráni válogatott a csoportmérkőzései után rendre kénytelen elhagyni az Egyesült Államokat. Eredetileg a csapat edzőbázisa Arizonában lett volna, ám az Egyesült Államokkal támadt fegyveres konfliktus és a delegáció biztonságával kapcsolatos aggodalmak közepette az iráni fél engedélyt kért – és kapott – a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségtől (FIFA), hogy edzőbázisát Mexikóba költöztessék.

Irán a csoportkörben Inglewoodban játszik először Új-Zélanddal hétfőn, majd Belgiummal június 21-én, végül pedig Seattle-ben Egyiptommal június 26-án.

 

Egyesült Államok foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Irán vízum
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