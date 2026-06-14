Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: hét gól született a harmadik játéknapon – videós összefoglalók

K. Zs.K. Zs.
2026.06.14. 08:43
A katariak a történelmi első vb-pontjukat illeti (Fotó: Getty Images)
Címkék
videó vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026
Szombat este, vasárnap hajnalban négy mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: összesen hét gólt láttunk, egynél többre csak az ausztrálok voltak képesek. Az M4 Sport YT-csatornáján megtekinthető a négy mérkőzés összefoglalója – íme!

KATAR–SVÁJC 1–1

VIDEÓS ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

 

BRAZÍLIA–MAROKKÓ 1–1

VIDEÓS ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

 

HAITI–SKÓCIA 0–1

VIDEÓS ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

 

AUSZTRÁLIA–TÖRÖKORSZÁG 2–0

VIDEÓS ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
 

EMLÉKEZTETŐ
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
KATAR–SVÁJC 1–1 (0–1) 
Santa Clara, Levi's Stadion. Vezette: S. Martínez (hondurasi) 
KATAR: Abunada – Al-Ui (Ahmed Fati, 60.), Pedro Miguel, Huhi, el-Amin – Gaber (Budiaf, 60.), Madibo (Manai, 79.), Laye – Edmilson Junior, Abduriszag (Alaeldin, 60.), Afif. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui
SVÁJC: Kobel – Zakaria, Akanji, Elvedi – Aebischer (Rieder, 65.), Freuler (Jashari, 89.), Xhaka, R. Rodriguez (Muheim, 89.) – R. Vargas (Amdouni, 79.), Ndoye (Manzambi, 65.) – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
Gólszerzők: Huhi (90+4.), ill. Embolo (17. – 11-esből) 
ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

C-CSOPORT
BRAZÍLIA–MAROKKÓ 1–1 (1–1) 
New York/New Jersey, 80 663 néző. Vezette: Slavko Vincic (szlovén)
BRAZÍLIA: Alisson – Ibanez (Danilo, a szünetben), Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Casemiro (Fabinho, a szünetben), Bruno Guimaraes (Danilo Santos, 80.) – Raphinha, Lucas Paquetá (Cunha, 61.), Vinícius Jr. – Igor Thiago (Luiz Henrique, 62.). Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti
MAROKKÓ: Bunu – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraui (Szalah-Eddin, 80.)– Buaddi, El-Ajnaui – Brahim Díaz (Talbi, 65.), Unahi (El-Murabet, 65.), El-Hanusz (Amaimuni, 80.) – Szaibari (Rahimi, 89.). Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi 
Gólszerzők: Vinícius Jr. (32.), ill. Szaibari (21.)
ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

HAITI–SKÓCIA 0–1 (0–1)
Foxborough, Boston Stadion, 64 146 néző. Vezette: Musztafa Gorbal (algériai)
HAITI: Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson (Casimir, 61.), Jean Jacques, Bellegarde, Providence (Fortuné, 86.) – Pierrot, Isidor (Joseph, 75.). Szövetségi kapitány: Sébastien Migné
SKÓCIA: Gunn – Hickey (Patterson, 75.), Hendry, Hanley, Robertson – Doak (Christie, 75.), McTominay, Ferguson, McGinn (Curtis, 82.) – Shankland (McLean, 82.), Ché Adams (Dykes, 75.). Szövetségi kapitány: Steve Clarke
Gólszerző: McGinn (28.)
ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

D-CSOPORT 
AUSZTRÁLIA–TÖRÖKORSZÁG 2–0 (1–0)
Vancouver, BC Place, 52 497 néző. Vezette: Jesús Valenzuela (venezuelai)
AUSZTRÁLIA: Beach – Circati, Souttar, Burgess – Italiano (Geria, 74.), O' Neill, Okon-Engstler (Irvine, 84.), Bos (Behich, 84.) – Irankunda (Velupillay, 61.), Metcalfe – M. Touré (Yengi, 74.). Szövetségi kapitány: Tony Popovic
TÖRÖKORSZÁG: Cakir – Celik (Müldür, 81.), Demiral, Bardakci, Kadioglu – Calhanoglu, Yüksek (Özcan, 81.) – Güler, Kökcü (Akgün, 62.), Baris Yilmaz (Yildiz, a szünetben) – Aktürkoglu (Gül, 85.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella
Gólszerzők: Irankunda (27.), Metcalfe (75.)
ÉLŐ SZÖVEGES TUDÓSÍTÁS ITT!

Kapcsolódó tartalom

Megbosszulta önmagát a futball: Katar a 94. percben egyenlített Svájc ellen a világbajnokságon

Sokáig úgy tűnt, a 2024-es Eb első csoportfordulójában Magyarország ellen is betaláló Breel Embolo tizenegyese dönt, de 26 lövésből nem tudott újabb gólt szerezni Svájc, ennek pedig súlyos ára lett.

Fél óráig lefutballozták Brazíliát, de Vinícius villanása elegendő volt a Marokkó elleni vb-döntetlenhez

A 2022-ben világbajnoki negyedik, friss ANK-győztes észak-afrikaiaknak ez volt zsinórban a 30. veretlen mérkőzésük; Carlo Ancelotti minden bizonnyal töri még a fejét, hogyan fest a legjobb kezdője.

McGinn gólja döntött Bostonban, 36 év után nyert világbajnoki meccset Skócia

Haiti derekasan helytállt, s minden tekintetben felvette a versenyt Steve Clarke gárdájával.

Itt egy újabb meglepetés, Ausztrália két góllal verte a törököket

Hiába lőtt 30-szor kapura a Montella-csapat, Patrick Beach mindent védett, de jól muzsikált az ausztrál védelem is.

 

 

videó vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026
Legfrissebb hírek

Vincenzo Montella: Mindent megtettünk

Foci vb 2026
16 perce

Ha török vb-rajt, akkor vereség

Foci vb 2026
21 perce

Így nézett ki az ausztrálok védekezése Törökország ellen

Foci vb 2026
36 perce

Harminc lövés/fejes sem volt elég a törököknek a gólhoz

Foci vb 2026
40 perce

Amerikai pite: halott a Joga Bonito? – a 3. vb-játéknap kibeszélője

Foci vb 2026
48 perce

Ausztrália kihagyott helyzet nélkül nyert 2–0-ra Törökország ellen

Foci vb 2026
52 perce

Itt egy újabb meglepetés, Ausztrália két góllal verte a törököket

Foci vb 2026
55 perce

Connor Metcalfe betalál, két gól az ausztrál előny!

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik