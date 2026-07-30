Videó: az FTC és a Paks is négygólos döntetlent játszott, de utóbbinak ez nem ért továbbjutást
RAEMAEKERS BÜNTETŐBŐL NÖVELTE A FERENCVÁROS ELŐNYÉT A PÁRHARCBAN
LENNY JOSEPH GÓLJÁVAL KETTŐVEL VEZET AZ FTC
WEGHORST SZÉPÍTETT
EGYENLÍTETT A TWENTE
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Ferencváros–Twente (holland) 2–2 (1–0)
PETŐ MILÁN NAGY GÓLJÁVAL DOLGOZTA LE HÁTRÁNYÁT A PAKS
NAGY GÓLLAL EGYENLÍTETT A PANATHINAIKOSZ
A MÁSODIK FÉLIDŐBEN IS ELŐNYBE KERÜLT A PAKS
A HAJRÁBAN EGYENLÍTETT A PANATHINAIKOSZ
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Panathinaikosz (görög)–Paksi FC 2–2 (1–1)
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KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
ETO FC–ATERT BISSEN (luxemburgi) 1–1 (0–1)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
PJUNIK JEREVÁN (örmény)–DEBRECENI VSC 0–0
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