Videó: az FTC és a Paks is négygólos döntetlent játszott, de utóbbinak ez nem ért továbbjutást

A labdarúgó Európa-liga selejtezőjének második fordulójában a Ferencváros hazai pályán Toon Raemaekers büntetőgóljával szerzett vezetést a holland Twente ellen, majd a budapestiek Philippe Rommens piros lapja után emberhátrányba kerültek, de Lenny Joseph révén így is növelték előnyüket. A hajrában négy perc alatt két gólt szereztek a hollandok, a továbbjutáshoz azonban ez sem volt elég. A Konferencialiga-selejtezőben a Paks mindkét félidőben előnybe került, csakhogy a Panathinaikosz mindkétszer válaszolt, ezzel a görögök mentek tovább.