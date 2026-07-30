Nemzeti Sportrádió

VÉGE: FTC–Twente 2–2 (össz.: 4–3)

VÉGE: Panathinaikosz–Paks 2–2 (össz.: 4–3)

Videó: az FTC és a Paks is négygólos döntetlent játszott, de utóbbinak ez nem ért továbbjutást

B. A. P.B. A. P.
2026.07.30. 21:23
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Kétgólosra növelte előnyét Budapesten a Ferencváros (Fotó: Török Attila)
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videó Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező Európa-liga-selejtező Twente Panathinaikosz Paksi FC El-selejtező Ferencváros
A labdarúgó Európa-liga selejtezőjének második fordulójában a Ferencváros hazai pályán Toon Raemaekers büntetőgóljával szerzett vezetést a holland Twente ellen, majd a budapestiek Philippe Rommens piros lapja után emberhátrányba kerültek, de Lenny Joseph révén így is növelték előnyüket. A hajrában négy perc alatt két gólt szereztek a hollandok, a továbbjutáshoz azonban ez sem volt elég. A Konferencialiga-selejtezőben a Paks mindkét félidőben előnybe került, csakhogy a Panathinaikosz mindkétszer válaszolt, ezzel a görögök mentek tovább.

RAEMAEKERS BÜNTETŐBŐL NÖVELTE A FERENCVÁROS ELŐNYÉT A PÁRHARCBAN

LENNY JOSEPH GÓLJÁVAL KETTŐVEL VEZET AZ FTC

WEGHORST SZÉPÍTETT

EGYENLÍTETT A TWENTE

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Ferencváros–Twente (holland)  2–2 (1–0)

ONLIVE TUDÓSÍTÁS ITT!

PETŐ MILÁN NAGY GÓLJÁVAL DOLGOZTA LE HÁTRÁNYÁT A PAKS

NAGY GÓLLAL EGYENLÍTETT A PANATHINAIKOSZ

A MÁSODIK FÉLIDŐBEN IS ELŐNYBE KERÜLT A PAKS

A HAJRÁBAN EGYENLÍTETT A PANATHINAIKOSZ

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Panathinaikosz (görög)–Paksi FC 2–2 (1–1)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

 

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
ETO FC–ATERT BISSEN (luxemburgi) 1–1 (0–1)

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KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
PJUNIK JEREVÁN (örmény)–DEBRECENI VSC 0–0

A mérkőzés élő közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni!

 

videó Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező Európa-liga-selejtező Twente Panathinaikosz Paksi FC El-selejtező Ferencváros
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